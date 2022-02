VIDEO. Top 14. Le bonus offensif mais la défaite pour Pau au Racing 92, rageant pour les Palois

La Section Paloise s'est inclinée sur la pelouse du Racing 92 ce samedi en match en retard de la 13e journée de Top 14 malgré ses cinq essais incrits.

Le rugby est vraiment un sport à part. C'est certainement le seul sport où tu peux marquer plus que ton adversaire, et perdre quand même le match. On ne parle évidemment pas de points mais d'essais. Les Palois ont régalé sur la pelouse synthétique du Racing 92 ce samedi en match en retard de la 13e journée de Top 14. En visite, les coéquipiers du Tricolore Hastoy ont passé cinq fois la ligne de craie des Racingmen, mais ils ont été quand même battus. Et avec le bonus offensif ! En effet, Machenaud et Gibert ont fait le boulot face aux perches pour punir l'indiscipline des visiteurs. Lesquels échouent à six points, 35 à 29, ratant au passage un second bonus qui n'aurait pas été de trop après leur très beau match.