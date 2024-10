VIDÉO. Jamais décisif en Top 14 avec le Racing 92, Kolisi plante un essai dès son retour au pays

Certains supporters affirmaient que Siya Kolisi n’était pas pleinement investi au Racing 92, cette statistique ne leur donnera pas tort. Tout juste de retour en Afrique du Sud, le capitaine des Springboks s’est montré décisif ce samedi 19 octobre, à Durban.

RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Fin de l'aventure en France et au Racing 92 pour Siya Kolisi

En effet, lors d’une rencontre d’United Rugby Championship opposant les Sharks aux Glasgow Warriors, Siya Kolisi y est allé de son essai. Pour son premier match dès son retour au pays, le troisième ligne déverrouille son compteur à la 27ᵉ minute de jeu.

When you Siya a gap, you go through it 💥



Siya Kolisi's come back try is a beaut ❤️@Vodacom #URC | #SHAvGLA pic.twitter.com/oLQoXjdAJk