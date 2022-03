VIDÉO. Top 14. Il y a presque un an, Marty, Riguet et Lebel inscrivaient l'essai de l'année face à Castres !

Ce week-end, Castres reçoit le Stade Toulousain pour l'un des chocs de cette journée. L'occasion pour nous de vous faire revivre l'un des plus beaux essais de l'année dernière.

Samedi prochain, le Stade Toulousain (actuel 3ème) se déplacera sur la pelouse de son ennemi juré, le Castres Olympique (5ème). Un derby avec beaucoup d'enjeux, puisque le gagnant prendra une sacré option sur la qualification. Malheureusement pour le CO, l'ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta ne sera pas de la partie, victime d'une luxation ouverte du pouce la semaine passée. En attendant cet affrontement qui sent la poudre à des kilomètres, revivons l'un des plus beaux essais de la saison dernière, inscrit par l'international français Matthis Lebel. Une réalisation qui a eu lieu il y a presque un an, lors d'un Castres-Stade Toulousain.

Top 14. Quels clubs devront faire face à une infirmerie bien remplie en cette fin de saison ?Une rencontre qui se déroule sans les titulaires habituels de Toulouse, préservés pour la rencontre face au Munster une semaine après. Pour ce faire, de nombreux jeunes sont sur la pelouse : Baptiste Germain,Guillaume Marchand, Romain Riguet, Simon Renda, Maxime Marty, Yannick Youyoutte ou encore Dimitri Delibes. En face, tous les cadres de Castres sont présents, et prennent logiquement le dessus à quelques instants de la fin du match. Nous sommes à la 75ème minute de jeu, et le Castres Olympique mène 26-17. Les Toulousains sont sous pression dans leur 22 mètres, et peinent à trouver de l'avancée. Replacé à l'ouverture, Germain tente une sautée devant son en-but, et trouve Marty. Pourtant arrêté, le jeune ailier dépose Nakosi dans un petit périmètre, avant de percer. Il retrouve Germain dans l'axe : le ballon arrive dans les mains de Riguet, qui fixe la défense avant de trouver son arrière du jour, Matthis Lebel. Ce dernier revient intérieur, et inscrit un essai magnifique de 100 mètres, tout en ramenant son équipe à seulement 2 points (26-24). Malheureusement pour les Toulousains, le réveil sera trop tardif, et les Castrais s'imposeront finalement, non sans frayeur.

