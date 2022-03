Top 14. Quels clubs devront faire face à une infirmerie bien remplie en cette fin de saison ?

À 5 journées de la fin de la saison régulière, faisons le point sur l’infirmerie de chaque club de Top 14.

En cette fin de saison, la bataille fait rage un peu partout au classement. Que ce soit pour les deux premières places, pour la qualification en phases finales, ou encore pour le maintien, rien n’est encore acté. Chaque rencontre sera primordiale, et le destin de certaines équipes se jouera à un détail. Le nombre de blessures dans chaque club sera notamment l’un des facteurs clés de cette fin de championnat. Si certains sont plus touchés que d’autres, nous avons tout de même décidé de faire un rapide récapitulatif sur l’infirmerie de chaque écurie de l’élite.

Peut-être l’un des clubs les plus touchés à l’heure actuelle. En effet, le leader doit pour l’heure se passer de nombreux cadres, comme Pollard, Doumayrou, Fichten, Camara, Ouedraogo ou encore Serfontein. De plus, ajoutez à cela les blessures de longues durées de Benoît Paillaugue et d’Arthur Vincent. Si pour le moment, ces absences ne se font pas (trop) ressentir sur les résultats du MHR, l’accumulation des rencontres à haute-intensité pourrait mettre à mal l’effectif du leader, qui ne tourne pas autant que d’autres.

UBB :

Privé de son maître à jouer Matthieu Jalibert pour encore plusieurs semaines, Bordeaux-Bègles doit également faire face à une pénurie de deuxième ligne : Jolmès, Cazeaux, Marais, Petti… Tous sont pour l’heure blessés. Derrière, Ducuing et Uberti sont toujours indisponibles, tandis que Moefana devrait revenir dans les prochaines semaines. Des absences de taille, à quelques jours du choc face au Stade Rochelais.

Si Toulouse a vu ses internationaux de retour la semaine passée, l’effectif n’est toujours pas au complet : le jeune troisième ligne Yannick Youyoutte est notamment forfait pour la fin de la saison, tandis que les centres Sofiane Guitoune et Pita Ahki devraient être justes pour le déplacement à Castres. En revanche, le vétéran Maxime Médard, ainsi qu’Anthony Jelonch, devraient postuler dès ce week-end.

La Rochelle :

Mis à part les absences de longues durées de Retière et Wardi, La Rochelle devrait avoir quasiment tout le monde pour la réception de l’UBB. Seuls le jeune demi de mêlée Le Bail, ainsi que le talonneur Bosch sont indisponibles. Une bonne nouvelle, d’autant que les Maritimes voudront enchaîner après leur succès face au Racing 92.

Coup dur pour le CO, qui a vu son demi d’ouverture Benjamin Urdapilleta sortir sur blessure samedi face à Brive. Victime d’une luxation ouverte du pouce, il sera absent face au Stade Toulousain. En revanche, les tendons ne sont pas touchés, ce qui devrait réduire l’indisponibilité de l’Argentin. Hormis cela, seul Tyler Ardron est forfait jusqu’à la fin de la saison.

Touché face au Stade Toulousain, Romain Taofifenua semblait en délicatesse. Pour l’heure, on ne sait pas s’il sera d’attaque pour la réception du RCT. De plus, le LOU devra faire sans Ngatai, Sobela, Bastareaud et Goujon, toujours blessés. Enfin, le retour de l’ailier géorgien Davit Niniashvili sur les pelouses de Top 14 n’est pas encore connu.

Longtemps remplie, l’infirmerie du Racing 92 semble se vider ces derniers temps. On a notamment assisté aux retours de Nolann Le Garrec et de Bernard Le Roux ce week-end face au Stade Rochelais. En revanche, le demi de mêlée Teddy Iribaren et le troisième ligne Fabien Sanconnie sont toujours indisponibles.

Privé pour de longues semaines de Naqalevu (fin de saison) et de Sébastien Bézy, Clermont a néanmoins enregistré les retours de Moala et de Fritz Lee face au RCT. Ces derniers devraient être rapidement accompagnés de celui du talonneur Yohan Beheregaray. Itturia, Fofana, Pelissié, Ravai, Yato, Lavanini ou encore Ezeala sont également indisponibles.

Toulon et Clermont soufflent le chaud et le froid chez les supporters sur les réseaux sociaux Toulon :

Si Eben Etzebeth semblait touché face à l’ASM, rien n’a encore été déclaré à ce sujet. En revanche, Théo Dachary (fin de saison), Anthony Étrillard et Julien Ory sont bien indisponibles. Concernant Lakafia et Isa, ils devraient faire leur retour dans les semaines à venir.

Concernant les blessures, la Section Paloise n’est pas épargnée en cette fin de saison ! En effet, Pau doit pour l’heure se passer de nombreux joueurs, comme Cummins, Delannoy, Dumoulin, Maddocks, Roudil, Yaméogo, Lespiaucq, Decron, Ducat, Colombet ou encore Van Dyk. Un coup dur pour la Section au vu de la fin de saison, même si elle pourra compter sur les retours de commotion de Ramsay et Whitelock.

Au-delà d’avoir (quasiment) dit adieu aux phases finales, le Stade Français a peut-être également perdu son meilleur joueur, Waisea Nayacalevu. En effet, le futur joueur du RCT a inquiété samedi face à l’UBB. Rien n’a été communiqué à ce sujet pour le moment. En cas de blessure, ce dernier rejoindra à l’infirmerie Alo-Emile, Kakovin, De Giovanni, Briatte ou encore Kremer, lui aussi sorti face à l’UBB.

Brive :

Si Mitch Lees, Motu Matu'u, Kitione Kamikamica, Tom Danovaro, Maxence Darthou et Sevanaïa Galala sont tous blessés, le CAB a néanmoins pu enregistrer les retours de Florian Dufour et Thomas Laranjeira. Une bonne nouvelle pour Brive, après sa victoire bonifiée face à Castres 28-12.

L'USAP va avoir besoin de toutes ses forces vives pour accrocher le maintien en cette fin de saison. Malheureusement, Perpignan devra faire sans Tetrashvili, Mike Tadjer et Brayden Williame pour encore quelques semaines. En revanche, le géant deuxième ligne Shahn Eru fera certainement son retour dans les prochains jours, après avoir été touché à une pommette.

Pour terminer cet état des lieux, parlons de Biarritz et de son infirmerie pleine : en effet, le BO compte plus d'une vingtaine de blessés en cette fin d'année ! Parmi eux, on retrouve Cramond, Millar, Perraux, Couilloud, Soury, Jonas, Jalagonia, Herron, Armitage, Speight ou encore Romain Lonca. Un gros coup dur, d'autant que le destin de Biarritz en Top 14 semble scellé...

Rugby. Biarritz. Entre espoir, déception et crêpage de chignons, premier bilan d'un retour (trop ?) attendu