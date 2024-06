VIDEO. TOP 14. Génie ou filouterie, l'essai du jeune Aubin Eymeri surprend Clermont

La victoire de Clermont (52-15) face à Montpellier a été marquée par un essai ingénieux d'Aubin Eymeri. À 22 ans, il a démontré une parfaite maîtrise des règles.

Le match entre l'ASM et Montpellier s'est soldé par une victoire écrasante de Clermont (52-15). Mais c'est un moment d'astuce de la part du jeune joueur Aubin Eymeri qui a attiré l'attention des aficionados du rugby. Grâce à sa fine connaissance des règles, Eymeri a su tirer parti d'une situation pour inscrit un essai ingénieux, marquant ainsi les esprits lors de cette dernière journée de Top 14.

Après avoir distillé un coup de pied par-dessus, le demi de mêlée de 22 ans a suivi l'ovale et mis la pression sur Raka avec Lucas. À nouveau debout, il a parfaitement jugé la situation et vu que Bézy avait entré le ballon dans l'en-but. Il n'y avait donc plus de ligne de hors-jeu. Il a aussitôt plongé sur le cuir pour aplatir (à partir de 1'09"30). Un essai de filou pour sa première titularisation en Top 14 qui a été accordé après un appel à la vidéo, mais qui n'a pas changé le résultat final.

Clermont, en quête d'une place en Champions Cup, a en effet réalisé une performance offensive remarquable en marquant huit essais contre une équipe de Montpellier largement remaniée.

Cette victoire permet à l'ASM de terminer la saison dans les huit premiers, assurant ainsi sa participation à la compétition européenne l'année prochaine, avec un petit point d'avance sur Pau.

Une belle consolation après une saison en dents de scie. L'entraîneur n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler que la mission de la saison n'était pas complètement accomplie, en dépit de cette victoire éclatante.

Avant le coup d'envoi, l'ASM n'avait pas son destin entre ses mains. Cependant, les résultats des autres terrains ont été favorables et Clermont a su saisir sa chance avec un festival offensif. L'équipe a su mettre la pression dès le début, ne laissant aucune chance à des Montpelliérains absents des débats.

Cette victoire met en lumière la capacité de Clermont à répondre présent dans les moments cruciaux. L'équipe pourra aborder la saison prochaine avec confiance, forte de cette qualification in extremis pour la Champions Cup avec l'envie de jouer les premiers rôles en Top 14.