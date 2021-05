VIDEO. Top 14. Essai gag du Stade Français avec la passe du genou de Macalou pour Danty

Ce samedi, Jonathan Danty a inscrit un essai grâce à la passe du genou de Macalou en première période face au Racing 92.

Ce samedi, le Racing 92 et le Stade Français s'affrontaient en match en retard de la 21e journée de Top 14. Un derby sous tension, car tous les points comptent en cette fin de saison. Les Racingmen sont dans les clous en haut du classement. Mais les Parisiens, décrochés, peuvent toujours espérer accrocher le wagon des phases finales. Ils ont notamment tourné en tête à la pause à la faveur d'un essai de Jonathan Danty. À l'origine de l'action, un coup de pied par-dessus de Hall pour Macalou. Le troisième ligne tricolore a profité de l'indécision des défenseurs et du rebond pour être le premier sur le ballon. S'il n'a pas pu le contrôler, il a réussi à servir son coéquipier du centre d'une passe du genou ! Un essai gag qui a permis à Paris de tourner en tête à la pause.