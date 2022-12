VIDEO. Top 14. En slip, Ivaldi se déchaîne sur du Johnny Halliday après la victoire sur la Rochelle

Les joueurs du Stade Français ont savouré la victoire avec le bonus offensif sur le Stade Rochelais en Top 14 samedi. De quoi leur permettre de rêver de phases finales.

Les joueurs du Stade Français n'ont pas manqué de célébrer leur victoire sur le Stade Rochelais dans les vestiaires samedi, 27 à 14. Il faut dire qu'ils ont empoché le bonus offensif grâce aux essais d'Ivaldi (15e), Macalou (35e), Briatte (49e) et Etien (79e). Un succès qui fait du bien puisque les Parisiens n'avaient plus gagné depuis trois rencontres en Top 14. Au classement, ils occupent la 3e place, à trois longueurs du Racing 92 et huit de Toulouse. Mais ils semblent enfin dans le bon wagon pour aller chercher la qualification pour la phase finale du championnat. La machine est bien huilée et le groupe vit bien à l'image de cette joie partagée dans les vestiaires à l'issue de la rencontre. Accompagnés par le groupe aveyronnais La Déryves, présent au match pour assurer la 3e mi-temps, ils ont poussé la chansonnette à l'image d'un Mickaël Ivaldi déchainé sur du Johnny Halliday.