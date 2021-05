VIDEO. Top 14. Delonca (Bayonne) devait-il voir rouge après son déblayage dangereux sur Germain (Toulouse) ?

Lors de la victoire de Bayonne sur Toulouse, le talonneur Maxime Delonca a reçu un carton jaune pour un geste dangereux. Devait-il être plus durement sanctionné ?

VIDEO. Top 14. Le superbe chant de l'espoir a résonné dans les vestiaires bayonnaisLe week-end dernier, Bayonne a remporté un précieux succès dans la course à la qualification aux dépens de Toulouse. Durant cette rencontre, les Basques ont pourtant été réduits à 14 à deux reprises suites aux cartons jaunes de Maxime Delonca (37e) et Vincent Pelo (69e). La première action litigieuse de la part des visiteurs a nécessité le recours à plusieurs ralentis avant de juger si oui ou non le Bayonnais avait heurté la tête du demi de melée toulousain. L'officiel a estimé qu'il n'y avait pas d'images claires et évidentes d'un contact à la tête. Mais que le geste était tout de même dangereux en raison du contact de son épaule avec le torse du numéro 9. Aussi a-t-il sorti Delonca pour dix minutes. Notez cependant que ce dernier a été cité. Il est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du mercredi 26 mai 2021.

Point Arbitrage : Déblayage non maîtrisé, mais il n'y a pas de distance et de vitesse importante.



Si on considère qu'il y a un contact clair avec la tête = rouge.



Ici, ça ne semble pas très clair donc jaune paraît adapté.