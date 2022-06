VIDEO. Top 14. DÉCHAÎNÉ, Montpellier passe trois essais en un quart d'heure à Castres !

VIDEO. Passe sur le pas, jeu au pied, Vincent ouvre le score pour le MHR en finale !Après un premier essai de Vincent, le MHR a trouvé la faille à deux autres reprises. Florian Verhaeghe a trouvé la faille en force. Puis c'est Anthony Bouthier qui a triplé la mise après un très bon travail de Mercer, en feu dans ce premier acte, et une superbe passe de Vincent. Les Castrais sont pris à la gorge.

Montpellier have started this Top 14 final like a house on fire. Beautiful hands across the line again - and a beautiful yoink to start it all off too.#COMHR #FinaleTOP14 pic.twitter.com/kPoSJdARN3