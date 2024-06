VIDEO. TOP 14. Dans un Pierre-Fabre bouillant, le funambule Nakosi réussit une passe magique pour l'essai

Castres triomphe du Stade Français avec une passe extraordinaire de Nakosi au bord de la touche, permettant à Popelin de marquer. Une victoire cruciale pour le CO dans la course au Top 6.

RUGBY. TOP 14. Dans un match déterminant, le Racing 92 garde le contrôle et s'offre PauVictoire importante dans la course à la qualification pour Castres ce samedi face à Paris. A l'orée de la 25e journée, les Tarnais occupent la 8e place et peuvent rêver à une participation aux phases finales. Il faudra pour cela aller l'emporter la semaine prochaine à Bayonne. La tâche ne sera pas aisée, mais les Castrais se sont donnés les moyens d'y croire.

Dès la première minute, le Stade Français a pourtant ouvert le score grâce à une pénalité de Segonds (0-3). Dix minutes plus tard, profitant d'un 50-22 de Kockott, les Parisiens ont creusé l'écart avec un essai après un maul porté (0-10).

Mais Castres ne s'est pas laissé impressionner et a répliqué avec une pénalité de Fernandez à la 20ᵉ minute (3-10). Le moment fort de cette première mi-temps a eu lieu à la 31ᵉ minute.

Après une longue phase de possession, Filipo Nakosi, en funambule, a longé la ligne de touche et délivré une passe millimétrée à Popelin pour le premier essai castrais (10-10). Une action spectaculaire qui témoigne du talent et de la dextérité de l'ailier fidjien.

Malgré une nouvelle pénalité de Segonds avant la pause (10-13), les Castrais sont revenus sur le terrain avec détermination. À la 45ᵉ minute, une combinaison parfaite des trois-quarts a permis à Fernandez d'inscrire le second essai des locaux, transformé par ses soins (20-13).

Le Stade Français a ensuite réduit l'écart à la 54ᵉ minute avec un essai contre le cours du jeu (20-18). Mais la rencontre a définitivement basculé à la 61ᵉ minute. Après avoir contré un dégagement en catrastrophe, l'ailier fidjien a été le premier sur le cuir pour un troisième essai crucial en faveur du CO (27-18).

Une action qui a scellé le sort du match et permis à Castres de croire encore à une place dans le top 6. Cette victoire précieuse montre la résilience et le talent de l'équipe castraise, bien décidée à se battre jusqu'au bout.