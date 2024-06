RUGBY. TOP 14. Dans un match déterminant, le Racing 92 garde le contrôle et s'offre Pau

Face à Pau, le Racing 92 a démontré sa force en remportant une victoire décisive pour le Top 6. Découvrez les moments marquants de ce match crucial.

Ce samedi, le Racing 92 et Pau jouaient ce que certains considéraient comme un 8e de finale. Au coup d'envoi, un point séparait les deux formations. Et les Franciliens étaient bien décidés à conserver leur place dans le Top 6. Du côté des Palois, on rêvait de jouer les phases finales. L'heure n'était donc plus au calcul. Si bien que les deux formations ont attaqué le match tambour battant, à l'image de cette très longue séquence dès l'entame marquée par les changements de possession. Du rythme, mais des imprécisions.

Un premier acte presque parfait pour le Racing 92

La première grosse période de domination du Racing 92 a découlé sur l'essai de Tuisova. En position d'ailier pour la première fois de la saison, le Fidjien a parfaitement bonifié le travail de ses coéquipiers. Sous la houlette de Le Garrec, les "locaux" du jour ont fait preuve de patience et de justesse pour prendre la défense de la Section à défaut avant le quart d'heure. Un essai transformé qui a donné sept longueurs d'avance aux Racingmen puis dix après une pénalité de Gibert suite à une nouvelle bonne séquence des ciel et blanc. "La clé du match, c'est le contrôle, commentait Dimitri Szarzewski au micro de Canal +. Quand on arrive à contrôler, on arrive à faire de belles choses".

Une analyse immédiatement vérifiée avec une faute de ses hommes sur le renvoi. Mais sans conséquences avec un échec de Simmonds face aux perches. Quelques instants plus tard, le trop-plein d'envie de Chavancy sur le relayeur palois a néanmoins offert aux Béarnais une belle occasion d'investir leurs 22 mètres. Un vrai test pour les Franciliens et particulièrement pour les avants. A ce petit jeu, ce sont les Racingmen qui ont eu le dernier mot avec un grattage efficace de Woki. Celui de Kolisi a néanmoins débouché sur les premiers points de Pau grâce à la botte de Simmonds (10-3, 25e).

La réponse a été quasi immédiate lorsque le Racing a choisi d'aller en touche plutôt que de prendre les points afin de faire un premier break. C'est Tuisova qui a tout d'abord sonné la charge avant que les gros investissent les derniers mètres devant la ligne de craie. Laquelle a finalement été franchie par le local de l'étape, Camille Chat, dans son style caractéristique (17-3, 30e). Un break validé par un troisième essai au crédit de Joseph en bout de ligne suite à une séquence où les hommes de Lancaster ont su trouver les espaces dans la défense (24-3). Si les Béarnais ont réclamé un en-avant sur l'action, l'officiel a estimé qu'il n'y avait rien de clair et évident pour refuser les cinq points au Racing.

Il a fallu attendre la fin du premier acte pour voir Pau se rapprocher significativement de l'en-but ciel et blanc. Après avoir longuement tapé sur la défense adverse, c'est Daubagna qui a jailli plein axe. L'essai lui tendait les bras, mais Kolisi le lui a refusé. Puis c'est Tuisova qui s'est mué en sauveteur pour empêcher Decron de bonifier le temps fort palois. Une triple occasion manquée pour la Section avec un ballon perdu sur la ligne juste avant la pause. Le second acte a démarré de la même manière avec une grosse défense des Racingmen face aux velléités offensives des Béarnais.

Le réveil des Palois insuffisant

Lesquels sont revenus des vestiaires avec la tête haute malgré la différence au score. Dès les premières minutes, les protégés de Piqueronies ont mis la main sur le cuir et investi la zone de marque. "Il faut qu'on soit capable de tenir le ballon et de jouer chez eux. On va avoir des ballons et il faudra les convertir." Si les intentions étaient là, la finition, en revanche, a manqué. La pénaltouche n'a pas débouché sur un ballon porté mais un contre de Woki suivi d'un dégagement de Le Garrec. Ce n'était que partie remise puisque le jeune Axel Despérès a enfin été trouvé en bout de ligne pour le premier essai de la Section (24-10, 50e). Le Racing a bien réagi mais la passe de Fickou pour le doublé de Tuisova a été jugée en-avant. Une alerte sans frais pour les Béarnais.

Cependant, on a senti que la moindre accélération des Franciliens pouvaient faire mouche. Comme sur cette initiative de Le Garrec qui a servi Fickou à l'intérieur à la 55e. Un essai aurait été le bienvenu pour les ciel et blanc, dans un temps faible avec de nombreux changements dans les lignes. Le bras de fer est lancé. Malgré leurs deux essais transformés d'avance, les Racingmen ne sont pas sereins pour autant. Surtout après ces deux ratés en touche à la 65e qui ont redonné la possession aux visiteurs. Cette deuxième période est clairement en faveur de ces derniers. Et ils sont récompensés par des pénalités.

Néanmoins, l'excellente mêlée à la 72e a vu l'arbitre récompenser le pack francilien au grand désarroi du camp palois. Lequel a aussi fait grise mine lorsque Spring a sauvé une pénaltouche. A cinq minutes de la sirène, les Béarnais ont tout tenté, mais la victoire ne semblait pas vouloir choisir leur camp. Après avoir beaucoup souffert en deuxième période, le Racing 92 s'offre finalement un succès primordial 24 à 15 dans la course à la qualification. Pour Pau, ce revers sans bonus défensif malgré l'essai d'Hamonou à la 78e, n'est pas rédhibitoire, mais il leur complique la tâche.