VIDEO. Top 14. 6e victoire en 8 déplacements pour le Racing qui crucifie le MHR à la 79e

Montpellier semblait enfin tenir une victoire sur sa pelouse. Mais le Racing 92 a une nouvelle fois très bien terminé la rencontre pour s'imposer.

Battu à deux reprises ces dernières semaines à la maison, le Racing 92 a relevé la tête du côté de Montpellier. Les Racingmen avaient des choses à se faire pardonner après avoir laissé Toulon puis Bordeaux venir s'imposer chez eux. Et quoi de mieux qu'une équipe qui doute pour rattraper une partie des points perdus à domicile. Face au MHR, qui enchaîne les revers depuis décembre, les Franciliens ont cependant dû attendre les derniers instants de la partie et une pénalité salvatrice de Gibert pour s'imposer de deux petits points. Et à ce moment du match, les locaux évoluaient à 14 contre 15 après la biscotte de Ngandebe. Un revers d'autant plus rageant pour les Héraultais que ce même Ngandebe leur avait permis de compter huit longueurs d'avance avant l'heure de jeu (22-14).



Mais après Dupichot dans le premier acte, c'est Klemenczak qui a permis au Racing 92 de recoller avant de pousser Montpellier à la faute. Une indiscipline qui coûte cher au MHR qui ne peut se satisfaire un bonus défensif. Au classement, les hommes de Saint-André sont toujours dans la zone rouge mais ils ne comptent plus qu'un point de retard sur Bayonne. Mais le classement est trompeur puisque l'Aviron a désormais deux matchs en retard contre à seul pour Montpellier qui recevra à trois reprises dans les semaines à venir.