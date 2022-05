VIDEO. Superbe waza-ari d'Ollivon sur Davies, l'arbitre valide et donne 7 points à Toulon 😱

Le 3e ligne de Toulon Charles Ollivon a été sans pitié avec le demi de mêlée Aled Davies avec un plaquage digne d'une prise de judo.

R√ČSUM√Č VID√ČO. Toulon domine les Saracens et renvoie Owen Farrell √† la maisonLe rugby est un sport de combat et il n'est pas rare de voir les rugbymen s'inspirer d'autres disciplines pour progresser. Ainsi les mouvements de lutte voire de judo peuvent √™tre utiles aux joueurs pour d√©blayer un adversaire dans les rucks. Lors de la demi-finale de Challenge Cup entre Toulon et les Saracens, le troisi√®me ligne varois Charles Ollivon a donn√© l'impression d'utiliser une technique de balayage combin√© √† un mouvement des hanches pour plaquer le demi de m√™l√©e des Sarries Aled Davies. Pas de ippon pour le Toulonnais apr√®s ce tr√®s beau geste d√©fensif, mais un simple waza-ari sous les yeux de l'arbitre. Lequel aurait pu donner 7 points au Tricolore (si on en croit les r√®gles du judo) pour la beaut√© de son mouvement. Ollivon avait en effet travers√© le maul anglais avant de fondre sur le num√©ro 9 gallois sans m√©nagement.

Le 3e ligne de l'√©quipe de France a √©t√© particuli√®rement en vue lors de cette partie avec 18 plaquages, 5 courses pour 33 m√®tres parcourus ainsi que 2 offloads. Il semble avoir retrouv√© la pleine mesure de ses capacit√©s. Une tr√®s bonne chose pour le RCT mais aussi pour les Bleus. Top 14. Toulon. √Čtincelant face √† Toulouse, Charles Ollivon pourrait rapidement redevenir un cadre des Bleus