RÉSUMÉ VIDÉO. Toulon domine les Saracens et renvoie Owen Farrell à la maison

Le RC Toulon rejoint Lyon en finale de Challenge Cup après une performance magistrale face aux Sarries d’Owen Farrell.

La marche semblait haute, mais elle a été gravie sans problème. Au 14 mai 2022, Toulon retiendra les cris de Mayol qui l'envoie vers une nouvelle finale européenne. Cerise sur le gâteau, les rouge et noir joueront (presque) à domicile au Vélodrome. Second de Premiership, les Saracens restent un gros morceau, un cador européen. Avec les échéances nationales en place, il aurait été compréhensible que le RCT place cette demie au second plan. Mais il n'en fut rien, l'amour entre les Varois et la Coupe d'Europe est beaucoup trop fort.

Avec deux beaux mouvements conclus par l'inévitable Villière et un exploit de Wainiqolo, les Toulonnais ont fait tourner en bourrique leur adversaire du soir. Certes, le score n'a pas toujours été en leur faveur, mais l'envie, elle, n'a jamais manqué. Preuve en est, le seul essai anglais réside en une erreur de Baptiste Serin. Sans cela, les joueurs de la banlieue de Londres n'ont pu compter que sur la botte d'Owen Farrell. Ce dernier se souviendra sûrement de ce passage dans le sud de la France. Hué à foison, les supporters toulonnais lui avaient réservé l'enfer sur la Rade.

Après cette performance digne des grandes soirées européennes, Franck Azéma s’est exprimé face à la presse. Selon des propos rapportés par L’Équipe, le technicien livre son ressenti : “Ça fait plaisir de retrouver Mayol en feu comme ça. Ça fait partie des grands moments que l'on vit dans le rugby. À partir du moment où tu donnes sur le terrain, les supporters ont envie de te le rendre.[...] Il faut se remettre en question sur chaque match. Je sens les garçons appliqués, ils ne comptent pas leurs efforts, ils sont intenses. Là-dessus, on ne se trahit pas.”