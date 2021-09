VIDEO - Sourire en coin, Pierre Mignoni (LOU) sort la sulfateuse et tire à balles réelles sur ses internationaux

En conférence de presse, Pierre Mignoni, le manager du LOU, n'a pas épargné ses joueurs après la défaite sur la pelouse de Pau.

Fervents du Top 14, vous connaissez tous le franc parler de Pierre Mignoni. Pas habitué à faire dans la dentelle dès lors que les choses se gâtent, le manager du LOU ne pouvait donc pas rester inerte après la défaite des siens sur la pelouse de Pau, ce samedi, 21 à 17. Une performance et un résultat inconforment aux ambitions du club rhôdaniens, d'autant plus quand on sait que les Lyonnais ont évolué durant 54 minutes en supériorité numérique et bénéficiaient en ce jour des retours de Demba Bamba, Romain Taofifenua, Dylan Cretin, Baptiste Couilloud ou Pierre-Louis Barassi, tous présents en Australie avec les Bleus cet été et donc dispensés de première journée. Comme les autres et peut-être encore davantage, les internationaux en ont donc pris pour leur grade.

S'ils veulent jouer en équipe de France, ils ont intêrets d'être bons avec nous hein ! (...) Sur ce que je vois là, ils ne sont pas prêts d'être repris... Mais ce n'est pas moi qui décide !