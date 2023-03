VIDÉO. RUGBY. Pour l'Écosse, la vie est belle mais pour l'Italie de Garbisi, elle est cruelle !

Sans Stuart Hogg et Finn Russell, l’Écosse accueillait l’Italie à Murrayfield ce samedi 18 mars pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations.

Ce samedi 18 mars, l’Écosse veut finir son Tournoi en beauté. Après avoir concédé deux victoires consécutives contre la France et l’Irlande, les hommes de Gregor Townsend veulent terminer la compétition par un résultat. Sans Russell et Hogg, blessés, le XV du Chardon veut confirmer son statut de meilleure formation du Vieux continent derrière les cadors précédemment nommés. Pour l’Italie, les coéquipiers de Paolo Garbisi ont eu le droit à un gros coup derrière la tête contre le Pays de Galles. Annoncés favoris par beaucoup d’observateurs, ils ont finalement concédé une large défaite. Émoustillants depuis le début du Tournoi 2023, les Transalpins ont connu 3 défaites encourageantes contre l’Angleterre, la France et surtout l’Irlande. Contre les Gallois, ils ont eu tendance à se voir trop beaux et à jouer en dessous du régime habituel observé chez eux ces derniers mois.

Un début de match sous tension

Après un hymne toujours aussi frissonnant, Murrayfield a laissé ses héros subir la loi du ballon ovale. Dans les premières minutes, ce sont les visiteurs italiens qui dominent largement. Généreux, la vista italienne de l’automne dernier et de ce début de Tournoi s’est de nouveau fait sentir. Remuant, Garbisi alterne entre distribution intelligente et course tranchante pour mettre son équipe dans l’avancée. Alors qu’ils investissent les 22 mètres adverses, ils profitent d’une pénalité pour ouvrir le score. L’essai était pourtant tout proche, mais le centre italien Brex a préféré faire la passe à l’arbitre de touche plutôt qu’à son ailier. En difficulté et auteur de mauvais choix contre l’Irlande et le Pays de Galles, les erreurs du numéro 13 italien ont coûté cher aux Italiens cet hiver.

À la 12ᵉ minute de jeu, le premier temps fort écossais fait mouche. Huw Jones fixe le dernier défenseur à quelques mètres de la ligne et sert Duhan van der Merwe sur l’aile. Finisseur en herbe, ce dernier se permet une acrobatie pour aplatir. Le retour défensif in extremis de Garbisi n’aura pas suffi pour les visiteurs. Malheureusement pour les locaux, la transformation est manquée et ne leur permet pas de conserver l’avantage très longtemps, la botte de Tommaso Allan remettant l’Italie devant quelques minutes après.

Durant de longues minutes, les Écossais s’installent durablement dans les 22 mètres italiens. La défense résiste et tient bon jusqu’à la 28ᵉ minute. Cependant, les visiteurs accumulent les fautes, permettant à la mêlée écossaise de s’exprimer, et l’arbitre Angus Gardner envoie Marco Riccioni se reposer pendant 10 minutes. En supériorité numérique, l’Écosse inscrit un deuxième essai par l’intermédiaire de Blair Kinghorn. Après une transformation réussie, les locaux veulent mettre du rythme et profiter du carton jaune de leurs adversaires. Cependant, ces derniers se font prendre à leur propre jeu et les hommes en bleu profitent de ce rythme pour revenir faire la bise à la zone d’en-but adverse. Mais cette dernière ne leur offre pas l’autre joue et les Italiens n’arrivent pas à y plonger, malgré 3 grosses séquences dans les 10 derniers mètres sur la première période. Score à la mi-temps 12 à 6.

Le calme avant la douche écossaise

Après les citrons, l’Italie subit la loi locale. On ne parle pas de la pluie, mais bien d’une charge dévastatrice de Blair Kinghorn. Juan Ignacio Brex tente de plaquer l’ouvreur, mais se fait emporter et gêne plus le flanker Negri qu’autre chose. Avec cette nouvelle action, les locaux font le (quasi) break et mettent les Italiens à 13 points. Par la suite, les Écossais vont tout tenter pour éteindre le match et baisser le rythme. Gregor Townsend commence à faire rentrer son banc et les visiteurs ne parviennent toujours pas à trouver la solution. C’est à l’heure de jeu que Paolo Garbisi débloque la situation. Avec un malicieux coup de pied dans le dos de la défense, le Montpelliérain adresse un caviar à Tommaso Allan. Malgré une transformation manquée, une pénalité à environ 40 mètres des poteaux écossais est réussie par le champion de France. Il reste une douzaine de minutes à jouer et les coéquipiers de Lorenzo Cannone sont de retour aux affaires.

Alors que l’Italie met la pression et récupère un ballon près de l’en-but écossais, le demi de mêlée remplaçant Ali Price intercepte un ballon adverse. Il parcourt 60 mètres avec le cuir et fait rapidement vivre ce dernier. Le match s’enflamme dans les 20 dernières minutes. Alors que les Écossais veulent tout faire pour prendre le large, les Italiens, eux, tentent le tout pour le tout. Cependant, le manque de réalisme des Transalpins va encore se faire sentir et la punition sera double. Sur le buzzer, l’Écosse inscrit un essai de 100 mètres après une course folle de van der Merwe qui sert ensuite Kinghorn pour un triplé. Remplaçant d’un jour de Finn Russell, le colossal numéro 10 (1,95 m pour presque 100 kilos) aura tenu la baraque et inscrit 21 points. Score final : 26 à 14, bonus offensif pour l’Écosse.

