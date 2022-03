VIDEO. Comme dans Olive et Tom, Kinghorn évite un double tacle et marque l'essai de la victoire

L'ouvreur d'Édimbourg Blair Kinghorn a inscrit un superbe essai face aux Sharks dans le United Rugby Championship à la faveur d'un très bon dribbling.

Samedi, Édimbourg s'est imposé sur la pelouse des Sharks dans le cadre du United Rugby Championship. Un succès qui a mis du temps à se dessiner pour les Écossais puisqu'un seul essai avait été inscrit dans le premier acte par Blair Kinghorn. Les locaux ont répondu au retour des citrons mais là encore, la victoire n'avait pas choisi son camp. C'est avant et après l'heure de jeu que les visiteurs ont pris le large, Emiliano Boffelli doublant la mise avant que Kinghorn n'y aille aussi de son doublé sur la pelouse humide de Durban. Un superbe essai qu'il doit en grande partie à ses qualités de footballeur. Après une touche et un ballon porté (3min58), le demi de mêlée a joué au pied pour son ouvreur derrière la défense. Malgré une tentative de double tacle digne des meilleurs épisodes d'Olive et Tom, l'international du Chardon a poursuivi sa course et réussit à pousser l'ovale jusqu'en dans l'en-but en dépit de la pluie pour un essai qui sera celui de la victoire, 21 à 5.