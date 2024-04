VIDEO. Aussi bien détonateur que régulateur, Pita Ahki à (encore) réalisé une masterclass en Champions Cup

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Pita Ahki. Le centre du Stade Toulousain a encore fait des siennes face au Racing 92, et n'en finit plus d'impressionner.

La pièce maîtresse

Parmi la flopée de stars présente au Stade Toulousain, Pita Ahki est certainement le joueur le moins mis en avant, mais le plus efficace. Le centre d'origine néo-zélandaise a une fois de plus rendu une copie parfaite, aussi bien en défense qu'en attaque.

Face au Racing 92, Ahki a fêté sa seizième titularisation de suite cette saison avec Toulouse, qui ne peut décidément plus se passer de lui. À 31 ans, ce dernier semble être dans la forme de sa vie, et participe grandement à chaque succès de son équipe.

Lors du huitième de finale de Champions Cup, le premier centre a été au four et au moulin. Infranchissable en défense, le temps fut bien long pour Henry Chavancy, son homologue francilien, qui a eu bien du mal à se défaire de la pression du Toulousain.

Demandez également à Siya Kolisi pourquoi il n'est pas parvenu à marquer à la 18ᵉ minute de jeu ? Il vous raconterait certainement la dureté avec laquelle Ahki l'a découpé.

La qualité de ce plaquage de Pita Ahki sur Siya Kolisi ! pic.twitter.com/lRiQOcrzwn — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) April 8, 2024

En attaque, Ahki a une fois de plus dominé son vis-à-vis, de la tête et des épaules. Réputé, à juste titre, comme étant un solide défenseur, Henry Chavancy n'a pourtant pas réussi à contenir la puissance. Sur l'essai de Mathis Lebel à la 34ᵉ minute, Pita Ahki parvient à se défaire de la paire de centres du Racing 92 pour créer la brèche, et envoyer Mallia dans l'intervalle.

Merci au vent de nous offrir de telles relances toulousaines et de tels essais. Quel bijou et quel travail de Pita Ahki pour franchir et servir !! pic.twitter.com/cr5SX2EEhY — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) April 7, 2024

Outre le fait de faire briller ses coéquipiers, le joueur qui a participé à la dernière Coupe du monde avec les Tonga sait aussi soigner ses statistiques. Face au Racing 92, ce dernier a planté son propre essai, cassant avec aisance le plaquage de Tedder et résistant au retour d'Arundell. C'est sa quatrième réalisation cette saison avec Toulouse.

Encensé par les siens

Si le talent de Pita Ahki ne fait de doute pour personne, dans le vestiaire du Stade Toulousain, chacun à son mot à dire sur la classe du centre international. Pour commencer, le meilleur joueur du monde en 2021 et capitaine du XV de France, Antoine Dupont, a tenu à rendre hommage à Ahki après sa prestation XXL :

"Pita, on ne le présente plus. C'est un joueur de très haut niveau, très complet dans son jeu. Il peut réguler la ligne de défense, asséner des plaquages offensifs, contester des ballons au sol, gagner ses duels, breaker, et même mettre du jeu au pied. Quand il est dans cette forme-là, il fait avancer toute l'équipe. On l'a vu gagner quasiment tous ses duels. J'espère qu'il gardera cette forme-là encore longtemps." (L'Équipe)

Idem pour son manager, Ugo Mola, qui reconnait en lui un leader de jeu naturel : "Il fait partie de ces joueurs, comme Richie (Arnold), qui nous viennent de très, très loin et qui ont cette capacité à répondre présent dans les rendez-vous qui comptent. Pita donne le ton à des moments du match où ce n'est pas toujours très simple. Vous savez, je ne suis pas sûr que beaucoup d'équipes auraient été ravies de prendre le Racing à domicile en huitièmes de finale. Face à un tel adversaire, tout ressemblait à un piège. Il fallait donc qu'on puisse s'appuyer sur nos gros joueurs d'expérience pour s'en sortir. Et Pita en fait partie. " (L'Équipe)

