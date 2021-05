VIDEO. Rugby amateur. Plaquages, tournois, spectateurs, la FFR dévoile son plan de reprise

La FFR a dévoilé un plan de reprise du rugby pour les amateurs en quatre étapes avec un retour des contacts, des matchs et des spectateurs.



Après des semaines voire des mois sans rugby, l’ensemble des clubs et des pratiquants sous l'égide de la FFR va pouvoir progressivement retrouver le chemin des terrains. La Fédération souhaite une reprise progressive. C'est pourquoi elle a mis en place plusieurs étapes avec un protocole simple. "Cette reprise doit être le moment du rassemblement de tous les passionnés du rugby et de l’expression de toutes les valeurs que porte notre sport. Notre ambition est de donner du plaisir à tous nos licenciés et de mettre en avant l’amitié et la solidarité entre nos clubs", commente Didier Retière, Directeur Technique National, via le site de la FFR. Bien évidemment, cette dernière compte sur la responsabilité des joueurs avant d'éviter la propagation du virus. Ils devront ainsi effectuer une autoévaluation quotidienne. Et ce, afin d'éviter un retour en arrière.

Découvrez l'ensemble des étapes depuis ce jour jusqu'au mois de juin. On note retour des contacts puis des plaquages, des tournois et aussi des spectateurs.

ÉTAPE 1 : Jusqu’au 19 mai 2021

ÉTAPE 2 : Du 20 mai au 9 juin 2021

ÉTAPE 3 : Du 10 au 30 juin 2021

ÉTAPE 4 : Après le 30 juin 2021