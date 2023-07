VIDEO. RUGBY. ''De Bleu et de Blanc'', une réelle immersion dans le sport amateur, sans artifice

« De Bleu et de Blanc », la mini-série documentaire sur les coulisses du Royal Rugby Club Visé, club de 2e division nationale belge, tout au long de sa saison 2022/2023.

Logée à l’est de la Belgique, la petite ville de Visé est connue pour ses nombreux commerces typiques et sa situation en bord de Meuse. Mais, il fut une époque où Visé était également célèbre pour son club de rugby. Dans les années 80 à 2000, les Bleu et Blanc étaient impitoyables en première division, allant même jusqu’à décrocher un doublé historique en 2000 : ils avaient alors décroché le titre national et la Coupe de Belgique.



Ce que le club ne savait pas, c’est qu’il s’agissait là d’une fin de cycle et que le XV de la Cité de l’Oie ne se relèverait jamais des nombreux départs à la retraite de ses joueurs. Peu à peu, le Rugby Club Visé a dégringolé, jusqu’à s’enfoncer en championnat régional, le niveau le plus bas de Belgique. Alors, des bénévoles du club ont repris les choses en main. Le conseil d’administration a changé et le nouveau comité a travaillé d’arrache-pied pour remettre Visé sur les bons rails.



Et, ça y est, après près de vingt ans de descente aux enfers, le club retrouve ses couleurs. Une remontée en 3e division en 2018, puis le titre en 2022… Les Bleu et Blanc sont de retour en D2 ! Mais, que se passe-t-il après ? Comment se mettre à niveau des cadors de l’ovalie belge ?



Découvrez les coulisses d’un club de rugby amateur, en quête de redorer son blason. Une aventure unique et authentique au coeur de cette communauté passionnée, documentée dans cette mini-série. Vivez de l’intérieur une saison de vie au sein de ce groupe humble et attachant. Une réelle immersion dans le sport amateur, sans artifice.

