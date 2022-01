VIDEO. RUGBY à 7. Sepho en feu, Okemba omniprésente, les Bleu(es) régalent à Malaga

Les deux équipes de France de rugby ont validé leur ticket pour les phases finales du tournoi de Malaga en Espagne. Les Bleues sont en demie dimanche.

Rien ne résiste aux joueuses de France 7. Engagée dans le tournoi de Malaga, les Bleues ont remporté tous leurs matchs et sont qualifiées en demi-finale. Elles affronteront les USA ce dimanche matin. Vendredi, elles avaient dominé l'Angleterre (33-17) puis le Brésil sans faire dans la demi-mesure (33-7). Ce samedi, elles ont pris le dessus sur la Russie (17-0) lors de leur troisième match de poules avant de battre l'Irlande avec une certaine aisance (33-5). Une joueuse se détache après ces deux premières journées : Séraphine Okemba. La joueuse de 22 ans a déjà inscrit 11 essais depuis le début de la saison.

A @FranceRugby superstar continues to lead the way in the #DHLImpactPlayer as we finish day two in the Women's tournament@DHLRugby | #Spain7s pic.twitter.com/ukt2emUpYC — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) January 22, 2022

Du côté des hommes, on a également réussi à se qualifier pour les phases finales. Et ce, malgré un revers face au Kenya lors du troisième match de poules. Laugel avait pourtant réalisé un sublime sauvetage en sortant les cannes sur 50 mètres. Les Bleus ont tout de même terminé à la première place de leur groupe.

Côté masculin, c'est Jordan Sepho qui a été en feu. Sous son impulsion, les Tricolores ont dominé le Pays de Galles 38 à 10 ainsi que le Canada, 38 à 5. Sepho a marqué cinq essais en deux matchs.