VIDEO. Richie Tupuailei, ''l'écolier'' de 128 kilos qui fait le buzz avec ses courses incroyables

Richie Tupuailei enchaîne les grosses performances en Nouvelle-Zélande aussi bien en troisième ligne qu'au poste de pilier. Il commence à se faire un nom.

VIDEO. L'incroyable prise du périphérique de ce numéro 8 pour un essai spectaculaire de 80mOn a peut-être trouvé le nouveau Taniela Tupou. Il y a peu, nous vous avions fait découvrir une incroyable course d'un tout jeune 3e ligne néo-zélandais. Il se trouve que ce dernier évolue aussi au poste de pilier. Son nom, Richie Tupuailei. Ses mensurations : 1m87 pour 128 kilos. Et comme vous avez pu le voir lors de son incroyable action en juin dernier, il ne manque pas d'énergie ni de vitesse. RugbyPass a récemment compliqué ses actions lors du match face au Nelson College. Une fois de plus, Richie, qui évolue avec l'équipe de l'école du St Thomas' of Canterbury, a démontré de très belles qualités de rapidité, mais aussi de combativité. Auteur de deux essais, il a participé au succès 33 à 31 des siens. Si ce sera juste pour 2023, on pourrait très bien le voir à la prochaine coupe du monde en Australie en 2027. À moins que la NRL ne lui fasse les yeux doux. Au rugby à XIII, sa polyvalence et son physique pourraient faire des ravages.