VIDEO. L'incroyable prise du périphérique de ce numéro 8 pour un essai spectaculaire de 80m

Lors d'une rencontre entre collèges en Nouvelle-Zélande, un jeune numéro 8 a pris le périph' pour s'offrir une course de 50m. Qui s'est terminée en essai.

Qu'ont en commun Akira Ioane, Sekou Macalou ou Sam Simmonds ? Les plus vifs diront la capacité à évoluer aussi bien sur le flanc de la 3ème ligne qu'en numéro 8. C'est vrai. Mais aussi celle de pouvoir traverser le terrain tout seul, grâce à leur puissance et leur vélocité, à la moindre faille laissée par leurs adversaires. Une capacité typique des avants modernes argueront certains, qui se vérifie d'ailleurs de plus en plus souvent dans toutes les catégories. Y compris chez les jeunes néo-zélandais par exemple, où un numéro 8 a fait forte impression de part son athlétisme le week-end dernier. Lors de la rencontre entre les collèges de St Thomas of Canterbury et de Christ, le troisième ligne centre des locaux a profité d'un ballon cafouillé en touche dans son camp pour montrer toutes ses qualités.

Alors qu'il ramasse la gonfle en étant chassé, il va prendre le périphérique et contourner toute la défense adverse d'une course en arc de cercle. Depuis les tribunes, son entraîneur devait certainement lui dire "redresssssse", mais le 3ème ligne a cru en ses cannes puis en son physique pour traverser le premier rideau en suivant sur une vingtaine de mètres, avant de ressortir extérieur pour son arrière. Deux passes plus tard, l'action initiée 80 mètres plus tôt allait au bout... Sacrée justesse, mister number 8.