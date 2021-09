VIDÉO. Que devient Daïki Sugie, ce ''stepper'' de 12 ans qui casse des chevilles au Japon ?

Connu en 2019 à seulement 10 ans pour ses crochets dévastateurs, que devient la star des réseaux sociaux, le japonais Daïki Sugie ?

Il y a un peu moins de deux ans, durant la Coupe du Monde, un jeune japonais de 10 ans enflammait la toile avec ses steps digne de Quade Cooper. Son nom ? Daïki Sugie. Son père tient son compte Instagram et y publie plusieurs vidéos de ses exploits rugbystiques. En 2019, on y apercevait en grande majorité des séquences où le jeune joueur cassait les chevilles de ses adversaires par des crochets impressionnants. Son petit gabarit et son centre de gravité très bas ne sont pas sans nous rappeler, toutes proportions gardées bien évidemment, Cheslin Kolbe. À 10 ans, ce jeune japonais a déjà tout pour devenir une star mondiale ! [Vidéo]Jugez donc par vous-même sur cette vidéo de l'époque.

Que devient-il ?

Alors près de deux ans plus tard que devient le petit prodige nippon ? Son père continue d'alimenter son compte Youtube et Instagram et force est de constater que malgré sa petite taille, Daïki Sugie n'a rien perdu de ses crochets dévastateurs. La preuve, sur cette vidéo, où on le voit rendre fou des lycéens lors de séance de 1 contre 1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shigeki Sugie (@shigeki_sugie)

Depuis, Daïki Sugie est devenu une petite star au Japon, puisqu'il a même fait des apparitions en direct à la télévision. Concernant son jeu, si certains pouvaient lui reprocher de ne pas faire de passe et jouer ses partenaires, le jeune joueur a prouvé qu'il s'était amélioré techniquement, réalisant sur cette première action lors de la première vidéo, une magnifique passe main gauche, ou lors de son entraînement avec des étudiants. Mais il sait également désormais faire jouer derrière lui, comme on peut le voir sur la deuxième vidéo. Alors certes, il fait encore preuve d'individualisme sur certaines actions, mais comment reprocher cela à un enfant de 12 ans ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shigeki Sugie (@shigeki_sugie)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shigeki Sugie (@shigeki_sugie)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shigeki Sugie (@shigeki_sugie)

À vrai dire, on se demande ce que l'enfant de 12 ans ne sait pas faire. Sur une vidéo récemment postée sur Youtube, on le voit claquer aisément un drop d'un peu plus des 22 mètres. La distance y est largement. Poteau du milieu comme on dit !

Alors certes, il est trop tôt pour juger le nouveau phénomène japonais. À seulement 12 ans, rien ne lui prédit une carrière au haut niveau. Surtout que Daïki Sugie a été placé très tôt sous le feu des projecteurs. Mais force est de constater que le jeune joueur possède de sacrées qualités rugbystiques. Rendez-vous d'ici un peu moins d'une dizaine d'années ?