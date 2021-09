VIDEO. Pro D2. Yann David voit rouge et Bayonne concède le nul à domicile face à Nevers

L'Aviron Bayonnais a été tenu en échec par Nevers ce vendredi soir sur sa pelouse. David a écopé d'un carton rouge. Nevers a profité de l'indiscipline des locaux.

Premier accroc de la saison pour Bayonne. Après trois victoires en Pro D2, les Bayonnais ont été tenus en échec par Nevers à domicile. Les locaux ont mené pendant une première partie de la rencontre après un essai de Mousset. Mais ils ont été particulièrement indisciplinés. Si bien que les visiteurs ont collé au score avant de passer devant grâce au pied de Ménoret et Cottin. Nevers avait écopé du premier carton de cette partie dès l'entame. Mais la partie a basculé avant l'heure de jeu lorsque Yann David a été exclu pour un plaquage haut. L'officiel a estimé qu'il y avait de la force, de la violence et aucune circonstance atténuantes. Il est suspendu dans l'attente de son audience devant la commission de discipline.



À 14 contre 15, Bayonne a tout de même réussi à inscrire un second essai par Cassiem. Mais ils ont fini par craquer. Blanc y est aussi allé de sa réalisation à la 71e pour l'USON avant que Lafage ne réponde face aux perches (23-20). Dans cette fin de match à suspense, c'est Nevers qui a eu le dernier mot avec une pénalité qui permet aux visiteurs d'arracher un précieux match nul face à l'un des favoris pour le titre et la montée.