VIDEO. Pro D2. Willie du Plessis punit Narbonne en profitant des nouvelles règles

L'ouvreur du Stade Montois Willie du Plessis a claqué un superbe drop face à Narbonne. Le Sud-Africain a ''profité'' des nouvelles règles.

Cette saison 2021/2022 est marquée par de nouvelles règles dont celle du 50/22 ou encore celle du drop de renvoi sur la ligne de but. Des modifications qui vont dans le sens d'un jeu plus spectaculaire. En effet, dans les deux cas, c'est l'équipe qui était à l'attaque qui aura la possession du ballon. Des règles qui devraient nous offrir de belles actions. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre longtemps puisque le match entre Narbonne et le Stade Montois a vu les visiteurs surprendre les Narbonnais sur un drop de Willie du Plessis. Suite à un dégagement depuis l'en-but de Lucas Méret, le Sud-Africain a pris ses responsabilités en claquant un drop de 40 mètres entre les perches. Malgré un rouge à la 7e minute, Mont-de-Marsan est reparti de Narbonne avec les points de la victoire, 37 à 14.