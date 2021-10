VIDEO. Pro D2. Une fin de match rocambolesque sourit à Colomiers face à Bayonne

Ce jeudi soir, Colomiers s'est imposé sur sa pelouse face à Bayonne à la faveur d'un essai après la sirène. L'Aviron concède sa première défaite en Pro D2.

Bayonne n'est plus le seule équipe invaincue en Pro D2. Ce jeudi soir, l'Aviron s'est incliné d'un point sur la pelouse de Colomiers dans le cadre de la 7e journée (27-26). Les visiteurs menaient pourtant 26 à 20 à moins d'une minute de la sirène. Usarraga avait marqué à la 15e et Costossèque trentre minutes après. Lafage avait de son côté fait le boulot au pied. Mais les Basques étaient toujours à portée d'un essai transformé. Notamment grâce à l'essai de Palisson à la 77e. Avant cela, les locaux n'avaient bénéficié que d'un essai de pénalité pour rester dans la partie. Mais tout s'est emballé en fin de match.



Touche dans les 22 mètres de Bayonne. Tentative de ballon porté. Puis jeu au large. Renversement aux abords des 22 mètres. Pénalité contre Bayonne, on choisit d'aller en touche pour tuer le match. Les avants prennent les choses en main. Nouvelle pénalité pour hors-jeu et nouveau ballon porté. On joue alors la 84e et l'officiel fait appel à la vidéo pour contrôler la défense des Bayonnais. Après plusieurs ralentis, Luamanu est pénalisé pour avoir écroulé le maul et prend un carton jaune. L'arbitre décide que sans cette faute, l'essai aurait été marqué. Résultat, essai de pénalité plus carton jaune et la victoire pour Colomiers sur une dernière décision arbitrale.