VIDEO. Pro D2. OH le Drop Stratosphérique de Peter Lydon (Rouen) sous la pluie pour la victoire !

Le Néerlandais Peter Lydon a permis à Rouen de battre Colomiers sur sa pelouse ce vendredi soir en Pro D2 à la faveur d'un magnifique drop depuis la ligne médiane.



Ce vendredi soir, Rouen est allé remporter une précieuse victoire sur la pelouse de Colomiers en Pro D2. Les Normands ne participeront pas aux phases finales. Ils ont trop de retard sur le haut du classement. Mais il était important de sécuriser le maintien. Avant cette 28e journée, ils n'avaient que trois longueurs d'avance sur la 15e place occupée par Carcassonne. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'USC a été dominée sur sa pelouse par Vannes. De fait, Rouen possède désormais sept unités d'avance sur la zone rouge. Une très belle opération. D'autant qu'il n'a pas été simple de l'emporter à Colomiers. À la 63e, ce sont les locaux qui étaient devant 17 à 15 après un essai de Javaux, auteur de tous les points de son équipe.



Les visiteurs avaient pourtant trouvé la faille par deux fois dans la défense adverse. Le sort du match a finalement été scellé à la 68e lorsque le Néerlandais Peter Lydon a fait preuve d'opportunisme mais aussi de talent pour loger l'ovale entre les perches d'un superbe drop sur la ligne médiane. Et ce, malgré les conditions climatiques humides. Un geste salvateur pour Rouen qui a soufflé la victoire à Colomiers d'un petit point, 17-18. La qualification s'envole définitivement pour les locaux avec cette défaite à domicile. A deux journées de la fin de la saison régulière, ils sont à plus de dix points de la sixième place. La lutte en haut du classement promet d'ailleurs d'être féroce. Cinq clubs peuvent encore croire à la deuxième place synonyme de demi-finale directe.