VIDÉO. Pro D2. L'improbable ''crossbar challenge'' de Yoann Le Bourhis (Oyonnax) en plein match

Yoann Le Bourhis a réussi une superbe pénalité face à Montauban avec l'aide de la barre transversale. Ce qui n'aura cependant pas suffi à sa formation pour l'emporter.

Ce vendredi, Montauban s'attendait à un gros défi à Sapiac. En effet, les Montalbanais recevaient Oyonnax, troisième de Pro D2 après le succès de Bayonne la veille, et l'un des prétendants légitime à la montée en Top 14 en fin de saison. Les locaux ont pris le meilleur sur leur adversaire du jour, s'imposant logiquement, sans laisser le bonus défensif aux visiteurs (30-24). Bien aidé par la botte de l'impeccable Franck Pourteau (1 transformation, 5 pénalités, 1 drop), l'USM a pourtant concédé deux essais coup sur coup dans les dernières secondes du match alors que la formation du Tarn-et-Garonne menait largement 30 à 10. Insuffisant cependant pour renverser le cours de la rencontre. Si Montauban se replace dans la course à la qualification, septième à seulement 2 longueurs de Colomiers, premier qualifiable, Oyonnax a perdu quant à lui du terrain dans la course aux deux premières places sur Bayonne deuxième et Mont de Marsan premier, respectivement vainqueurs de Colomiers et Agen.

VIDEO. Pro D2. Jules Soulan (Oyonnax) se prend pour Zidane avec un coup de boule pour l'essai

Mais ce qui a retenu notre attention, c'est cette pénalité convertie par Yoann Le Bourhis peu après le retour des vestiaires. Alors que son équipe est menée 11 à 7, le buteur oyonaxien bénéficie d'un coup de pied à 45 mètres des perches. Son ballon s'envole, ralentit, avant de frapper la barre transversale et de finir entre les poteaux. Un coup de pied en mode crossbar challenge qu'apprécieront à juste titre les puristes.