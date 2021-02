VIDEO. Pro D2. Aurillac active le mode tortue béglaise pour un ballon porté de 50 mètres !

Aurillac s'est incliné ce vendredi soir sur la pelouse de Grenoble malgré une belle envie des avants. Le FCG n'a perdu qu'un match en 2021.

A la faveur d'une quatrième victoire de rang, Grenoble s'est replacé dans la course aux places qualificatives. Les Isérois n'ont perdu qu'un match en 2021 et occupent désormais la 7e place du classement de Pro D2. Un changement radical de dynamique. La lutte pour le maintien ne semble plus à l'ordre du jour. Mais s'ils veulent voir les phases finales, il ne va pas falloir lever le pied et travailler. Ce vendredi au Stade des Alpes, ils ont longtemps été bousculés devant par des Aurillacois qui n'avaient plus gagné à Grenoble depuis 2009. On a notamment vu un énorme ballon porté des visiteurs à la 25e minute sur 50 mètres environ qui a conduit au carton jaune de Trouilloud. Quelques instants plus tôt, Valentin avait répondu à Capuozzo et réduit la marque. Ce sera cependant le seul essai d'Aurillac dans cette partie. Les avants locaux ont en effet pris leur revanche dans le second acte avec des réalisations de Blanc-Mappaz et Halaifonua pour un succès 24 à 5.