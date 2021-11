VIDEO. Pro D2. ''Arrête de faire le beau'', ''mais ferme-la !'', l'échange plein d'amour entre deux capitaines

Lors du match de Pro D2 entre Bourg-en-Bresse et Béziers, les capitaines Hugo Dupont et Thibaut Bisman ont échangé quelques mots d'amour.

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Elles sont synonyme de bons moments passés entre amis ou en famille, de convivialité et d'échanges cordiaux. Du moins, jusqu'à ce que quelqu'un (généralement celui qui a abusé de la prune du grand-père) commence à déraper en évoquant un sujet qui fâche. À ce moment-là, tu as ceux qui préfèrent quitter la table, généralement les plus jeunes. Ceux qui ne savent pas trop où se mettre et qui préfèrent ne pas écouter. Et puis il en y a qui aiment bien mettre de l'huile sur le feu. Heureusement, il y a toujours une âme charitable pour jouer les arbitres et tenter de calmer tout le monde. Cette scène familiale que tout le monde connaît, c'est un peu ce qui s'est passé vendredi soir lors du match de Pro D2 entre Bourg-en-Bresse et Béziers. Hugo Dupont et Thibaut Bisman n'avaient pas un coup dans le nez. Mais les deux capitaines sont rapidement montés dans les tours. Heureusement, l'officiel était là pour calmer tout le monde avant que ça ne se termine en pugilat.