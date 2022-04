VIDEO. Pro D2. 7 cartons, 3 rouges, 63 points, un derby à l'ancienne entre Narbonne et Béziers

Le match de Pro D2 entre Narbonne et Béziers ce vendredi soir a été marqué par l'exclusion de sept joueurs, dont trois définitivement.



Il y a presque eu autant de cartons que d'essais entre Narbonne et Béziers. Ce vendredi soir en Pro D2, l'ASBH est allé s'imposer sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat. Et ce malgré deux cartons rouges reçus lors de la partie. L'arbitre n'a en effet pas hésité à mettre la main à la poche durant ce derby engagé pour sanctionner les fautes, mais aussi les attitudes des protagonistes. Le premier acte a été marqué par deux jaunes contre les locaux et une exclusion définitive pour les visiteurs. Quatre autres cartons ont ensuite été distribués dans le second acte, dont un rouge de chaque côté après des accrochages à l'heure de jeu. Sept cartons, c'est presque autant que les essais marqués dans cette partie. Narbonne n'a trouvé la faille qu'à deux reprises tandis que Béziers a été récompensé par six réalisations, dont deux essais de pénalité. Score final, 46 à 17 pour l'ASBH.