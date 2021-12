VIDÉO. Premiership. Les mauls surpuissants de Gloucester font reculer Bath jusqu'au parking

Lors de la 11ᵉ journée de Premierhip, Gloucester s'est imposé à Bath, la lanterne rouge (20-40). Les avants des Cherry and White ont impressionné avec des mauls surpuissants.

Il n'y avait pas que du Top 14 ce week-end. Les clubs anglais étaient sur le pont à l'occasion de la 11ᵉ journée de Premiership. Bath recevait Gloucester pour une rencontre bien déséquilibrée sur le papier. Il faut dire que Bath, dernier du classement, ne compte que 4 petits points au compteur et pointe à onze longueurs de Bristol, avant-dernier, tout ceci sans le moindre succès en 10 matchs disputés. À contrario, le Cherry and White, quatrièmes, s'avançaient au Recreation Ground comme les favoris.

Et les visiteurs n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont rapidement pris la pleine mesure de leur adversaire pour s'imposer largement (20-40), six essais à la clé. Mais ce qui nous a marqués dans cette rencontre, c'est l'incroyable puissance dégagée par les avants de Gloucester sur les ballons portés. Ces derniers ont tout simplement enfoncé les locaux sur plusieurs mètres à multiples reprises. Si bien que trois de leur six réalisations sont venues de ce secteur de jeu. D'abord sur un essai de pénalité, puis par Singleton et Moyle. Les puristes apprécieront forcément. Et l'impuissance de la défense de Bath prouve toute la qualité des joueurs de Gloucester dans ce domaine. Par ailleurs, le centre international écossais Chris Harris y est également allé de son doublé alors que Balmain a également plongé en Terre promise.

Gloucester continue à s'imposer comme un sérieux prétendant aux phases finales. Pour Bath, cette saison s'apparente à un long chemin de croix. L'équipe du Sud-Ouest de l'Angleterre ne risque cependant pas grand-chose, puisqu'il n'y aura pas de relégation à l'issue de cet exercice 2021/2022.