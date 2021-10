ANGLETERRE. Farrell et ses copains A-TO-MI-SENT Bath sur sa pelouse (17 à 71)

Attention, les Saracens sont de retour au premier plan. Face à Bath, ils ont inscrit 10 essais à l'extérieur, signant le carton de ce début de saison.

Les Saracens continuent de marquer leur retour sur le devant de la scène nationale au plus haut niveau. En atomisant Bath sur sa pelouse (17-71), les hommes de Mark McCall se (re)placent comme un sérieux prétendant au titre, et un concurrent direct des Tigres de Leicester, leader invaincu en 5 matchs. Malgré un effectif plus que séduisant avec des individualités reconnues (Ewels, Underhill, Cipriani, Joseph, Watson), Bath pointe à la dernière place du championnat d'Angleterre et inquiète sérieusement pour la suite de la saison.

L'issue du match s'est décidée en 30 minutes montre en main, le temps que les Sarries inscrivent leur 4ème essai synonyme de bonus offensif par l'intermédiaire de l'ailier Max Mallins, qui a profité d'une passe parpaing de Cipriani sous pression défensive. Une passe décisive et un ballon débarrassé qui symbolisaient l'impuissance des locaux face aux visiteurs.

Itoje marquait le premier essai suite à une possession de son équipe dans le camp adverse, profitant d'une défense apathique et de trois plaquages manqués. Quelques minutes plus tard, Mallins déjà lui (auteur d'un hat-trick), concluait une attaque en première main dans les 22 mètres de Bath, et profitait lui aussi d'une erreur d'appréciation de Watson et Muir en bout de ligne. Jamie George inscrivait le 3ème essai sur maul.

Les Saracens par la suite terminèrent dans l'en-but à sept occasions, pendant que Bath sauvait son honneur par trois essais, une maigre consolation. Stuart Hooper, l'entraineur de Bath, ne semble pas en danger dans ses fonctions, mais ses résultats depuis sa prise de fonction en 2019 sont décevants (éliminé deux fois en phase de poule de coupe d'europe, une demie finale de championnat en 2020), ainsi que le jeu, qui faisait la force de cette équipe, notamment durant les années Mike Ford. C'est un monument du rugby anglais (6 titres de champions d'Angleterre) qui est en crise.