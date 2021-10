ANGLETERRE. Futurs adversaires de l'UBB, les Tigres de Leicester ont retrouvé des griffes acérées

Fort d'un recrutement très sud-af depuis 2 saisons et de l'arrivée de Steve Borthwick à la tête de l'équipe, Leicester est redevenue une équipe qui fait peur.

C'est l'histoire d'un monument bafoué, mâchouillé, malmené, et qui a pourtant tenu bon. Durant ses années noires, le bateau a tangué, fortement même, parfois, jusqu'à achever l'exercice 2018/2019 du Premiership à une 11ème et avant-dernière place. Malgré tout, les Tigers étaient allés chercher une victoire sur la pelouse de Newcastle à 2 journées de la fin, qui enterrait définitivement les Falcons et devenait synonyme de maintien. Ainsi, Leicester restait le seul et unique club anglais à ne jamais avoir connu la relégation.

Malgré tout, fans, observateurs comme probablement joueurs pensaient que le club ne sortirait pas indemne de cette saison galère. D'autant que la saison suivante, interrompue à cause du Covid mais terminée ensuite, rebelote : Leicester termine 11ème et ne se sauve que grâce aux 70 points de suspension infligés aux Saracens. Dans la foulée, le légendaire centre et fer de lance l'équipe (lorsqu'il n'est pas blessé) Manu Tuilagi s'en allait pour les Sale Sharks après tant d'années passées dans les Midlands... Parmi les plus fidèles même, on annonçait la fin d'un mythe.