PREMIERSHIP. Les Saracens en passe d'être rachetés pour plus de 37 millions d'euros

Après leur passage en deuxième division, les Saracens pourraient être rachetés par consortium qui comprend notamment François Pienaar.

Une page se tourne chez les Saracens après la démission de Nigel Wray, propriétaire du club depuis 26 ans. Selon les informations du Telegraph, la formation anglaise va être rachetée par un consortium dans le cadre d'un accord de 32 millions de livres sterling (plus de 37 millions). Le consortium est dirigé par Dominic Silvester, PDG d'une compagnie d'assurance mondiale qui entretient des liens de longue date avec le club et comprend également Marco Masotti, le propriétaire new-yorkais des Sharks, mais aussi l'ancien joueur des Sarries, François Pienaar, capitaine de l'Afrique du Sud championne du monde en 1995. Pour rappel, les triples champions d'Europe et quintuples vainqueurs de la Premiership avaient été sanctionnés sportivement et financièrement en 2019. Leurs finances ne seraient donc pas au beau fixe. 35 points en moins au classement, et une amende de 6 millions d'€ pour les Saracens !"L'injection de liquidités permettra au club de couvrir les coûts d'achèvement du développement de la nouvelle tribune ouest du stade StoneX dans le nord de Londres,"explique le Telegraph. Il existe également un objectif à plus long terme de construire un centre de haute performance. Le fait que Michael Yormark, le président de Roc Nation, l'agence fondée par Jay-Z qui représente notamment Kolbe, rejoigne également le club en tant que conseiller spécial laisse penser qu'il y aura d'autres projets dans le futur. Les investisseurs souhaitent notamment développer l'équipe féminine. Les détails de la reprise devraient être annoncés samedi matin avant le match contre les Tigers. Notez que le consortium devra obtenir l'approbation de la Rugby Football Union et de la Premiership Rugby.