VIDEO. C'était la folie à Gloucester pour fêter la sélection d'Harris et Rees-Zammit avec les Lions

Une sélection chez les Lions, c'est quelque chose. La réaction des joueurs de Gloucester pour célébrer celle de Chris Harris et RZ va vous le faire comprendre.

Gagner une coupe d'Europe ? Non. Participer à une coupe du Monde ? Hum, toujours pas. En fait, les vrais savent que pour tout joueur du Royaume-Uni, le Graal d'une carrière est souvent symbolisé par une sélection avec les Lions Britanniques et Irlandais. Ce jeudi, Warren Gatland a d'ailleurs annoncé le groupe des 37 garçons qui s'envolera vers l'Afrique du Sud pour défier les champions du monde Springboks cet été.

LIONS BRITANNIQUES ET IRLANDAIS. AW Jones capitaine, voici les 37 joueurs appelés !Comme tous les 4 ans, il y a eu des surprises et des déçus. L'on pense notamment à Billy Vunipola, qui n'a encore jamais joué pour le célèbre maillot rouge, à 28 ans et malgré son statut d'indéboulonnable en équipe d'Angleterre. Ou encore à Jonathan Sexton qui à bientôt 36 ans, devait grandement espérer participer à la 3ème tournée de sa carrière et ainsi, boucler la boucle de la plus prestigieuse des manières. Mais il y a aussi eu des heureux, évidemment ; des garçons dont la sélection était peu probable, voire quasi inespérée. Vu la réaction des joueurs de Gloucester à l'annonce du nom de Chris Harris, l'on peut aisément imaginer que celle du centre écossais - l'un des plus sous-côtés du Vieux continent - était de celles-là. Idem pour le petit prodige Rees-Zammit (20 ans), plus jeune Lion appelé depuis 1959. Une communion magique, à savourer sans modération.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gloucester Rugby (@officialgloucesterrugby)

Retrouvez également ci-dessous la réaction très sympa de Courtney Lawes, surpris à l'annonce de sa sélection, ainsi que les applaudissements chaleureux de tous ses partenaires pour lui comme pour Dan Biggar, lui aussi appelé.

How they found out 🙌



Watch the moment that Chris Boyd revealed to the squad – and the duo themselves – that Dan Biggar and Courtney Lawes had been called up by @lionsofficial 🦁 pic.twitter.com/L8OIQgTE8o — Northampton Saints 😇 (@SaintsRugby) May 6, 2021

Et celle de Bath pour fêter Anthony Watson et Taulupe Faletau.