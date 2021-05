LIONS BRITANNIQUES ET IRLANDAIS. AW Jones capitaine, voici les 37 joueurs appelés !

La date du 6 mai avait été cochée depuis de longs mois par les fans de rugby. C’est ce jeudi que la liste des 37 joueurs convoqués par les Lions Britanniques et Irlandais a été dévoilée. Pour rappel, l’équipe rassemblant les meilleurs joueurs anglais, gallois, écossais et irlandais se rend en Afrique du Sud cet été.

Victorieux lors de la tournée 2013 (en Australie), les hommes de Warren Gatland - maintenu à la tête de la mythique sélection - avaient décroché le match nul, il y a quatre ans, lors de la dernière tournée en Nouvelle-Zélande.

Lions britanniques et irlandais : le nouveau maillot dévoilé, Maro Itoje capitaine ?

Première information : Alun Wyn Jones sera capitaine ! Le 2e ligne gallois était le grand favori, le nom de l’Anglais Maro Itoje revenait avec insistance, ces dernières semaines. Déjà présent en 2009 pour la dernière tournée face aux Boks, le légendaire capitaine du XV du Poireau entre un peu plus dans l'histoire. Il succède à un autre Gallois, Sam Warburton.

L'une des surprises ? La présence de l'excellent Sam Simmonds : le n°8 d'Exeter brille avec son club, mais reste boudé par son sélectionneur. On note aussi l'absence de Jonathan Sexton, le duo Biggar - Russell lui ayant été préféré pour suppléer Owen Farrell. Jonathan Davies, Jonny Gray, CJ Stander, Billy Vunipola, Henry Slade, Kyle Sinckler ou James Ryan sont également absents.

Avec huit appelés, l'Ecosse est bien mieux représentée qu'à l'accoutumée. L'Irlande compte aussi huit appelés, contre dix Gallois, et onze Anglais.

Voici la liste complète où ne figurent pas George North, blessé, ou Ben Youngs qui a décliné pour raisons personnelles.

Tadhg Furlong (IRL), Mako Vunipola (ANG), Zander Fagerson (ECO), Wyn Jones (PDG), Andrew Porter (IRL), Rory Sutherland (ECO)

Ken Owens (PDG), Jamie George (ANG), Luke Cowan-Dickie (ANG)

Alun Wyn Jones (PDG), Maro Itoje (ANG), Tadhg Beirne (IRL), Iain Henderson (IRL), Jonny Hill (ANG), Courtney Lawes (ANG)

Sam Simmonds (ANG), Taulupe Faletau (PDG), Hamish Watson (ECO), Jack Conan (IRL), Tom Curry (ANG), Justin Tipuric (PDG)

Conor Murray (IRL), Gareth Davies (PDG), Ali Price (ECO)

Owen Farrell (ANG), Dan Biggar (PDG), Finn Russell (ECO)

Robbie Henshaw (IRL), Bundee Aki (IRL), Chris Harris (ECO)

Stuart Hogg (ECO), Liam Williams (PDG), Anthony Watson (ANG), Louis Rees-Zammitt (PDG), Josh Adams (PDG), Elliot Daly (ANG), Duhan Van der Merwe (ECO)

