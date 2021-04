Lions britanniques et irlandais : le nouveau maillot dévoilé, Maro Itoje capitaine ?

Entre deux poses avec le nouveau maillot des Lions britanniques et irlandais, Sam Warburton a glissé qu'il verrait bien Maro Itoje pour lui succéder.

On a lu beaucoup de choses sur la prochaine tournée des Lions britanniques et irlandais. S'il est encore impossible d'affirmer avec certitude qu'elle aura lieu, la pression commence à monter outre-Manche. Après l'officialisation du staff, tout le monde n'attend plus qu'une chose : l'annonce du groupe de joueurs sélectionnés par Warren Gatland.

En attendant, les supporters ont pu découvrir à quoi allait ressembler le maillot des Lions. Et surprise : il est rouge ! La principale différence avec la tunique de la tournée 2017 ? La taille du col blanc, beaucoup plus petit en 2021. L'autre différence, ce sont ces bouts de manches aux couleurs du vert de l'Irlande à droite, du bleu de l'Ecosse à gauche et du blanc anglais des deux côtés.

Le maillot a été présenté par l'ancien capitaine, Sam Warburton.

The New @canterburynz and Lions Test Jersey. All the innovation. All the passion. All the players and fans 🦁#MadeFromAll #LionsRugby — British & Irish Lions (@lionsofficial) April 21, 2021

Le maillot des Boks sera lui aussi très classique. On note le retour du Springbok sur la poitrine, mais sur le côté droit, et entouré d'un badge avec la mention "2021".

What we saying, sports fans! Which is best, Bok jersey or Lions jersey? pic.twitter.com/yhOiV4z7Wo April 21, 2021

Au passage, Sam Warburton a donné le nom de celui qu'il nommerait capitaine de l'équipe, rapporte Rugby Pass. Et il ne s'agit pas d'Alun Wyn Jones mais de l'Anglais Maro Itoje.