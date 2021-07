VIDEO. Premier match, première polémique après le plaquage dangereux d'Hamish Watson

VIDEO. L'essai chanceux de Faf de Klerk ne prive pas les Lions de la première manche face aux BoksLes Lions ont remporté le premier test face aux Springboks n'ont sans un peu de chance aux yeux de certains observateurs et supporters. En effet, le troisième ligne écossais Hamish Watson a échappé à une sanction pouvant aller de l'exclusion temporaire au carton rouge pour un plaquage dangereux sur le Sud-africain Willie le Roux. Après avoir fait appel à la vidéo, Nic Berry a seulement pénalisé le joueur des Lions. Pour beaucoup, il aurait au moins mérité un carton jaune voire un rouge pour avoir retourné l'arrière des Springboks. Sur les images, on peut voir qu'il ne tombe pas directement sur la tête ou l'épaule, mais le coude. Ce qui a sans doute joué en faveur de Watson.

Une décision qui n'a pas été du goût de tout le monde et qui aurait pu avoir une incidence sur le résultat final. L'ancien arbitre international Nigel Owens estime que les Lions ont été chanceux.

Feel for Marius Jonker, he was put in an awful position by @WorldRugby and is now getting hammered by South Africans for the offside decision on Willie Le Roux’s try & not recommending a yellow card for Hamish Watson. He was dammed if he did and dammed if he didn’t!#LionsRugby