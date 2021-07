VIDEO. L'essai chanceux de Faf de Klerk ne prive pas les Lions de la première manche face aux Boks

Les Lions britanniques et irlandais ont remporté le premier test face aux Springboks malgré un essai de Faf de Klerk. Biggar a été décisif au pied.

Après plusieurs matchs de rodage, les Lions britanniques et irlandais ont enfin croisé le fer avec les Springboks. On a cru pendant une bonne partie de ce premier choc que seuls les buteurs seraient à la fête. Pollard a ainsi logé quatre pénalités dans le premier acte contre seulement une pour Biggar. Le Gallois ayant connu un échec à la 35e tout comme Daly juste avant les citrons. Mais dès la reprise, Cowan-Dickie a inscrit le premier essai de la tournée sur ballon porté. Une réalisation qui a eu le mérite de lancer ce match. Une belle action au large mené par du Toit a vu de Klerk inscrit un essai avec un brin de chance suite au jeu au pied de Mapimpi.



On a cru un temps que du Toit avait commis un en-avant, mais Mapimpi a récupéré le cuir derrière avant que le demi de mêlée lui prenne des mains pour marquer de manière opportuniste à la 49e. Avant la valse des changements, Biggar a permis aux visiteurs de reprendre les commandes avec deux coups de pied coup sur coup puis un troisième après l'heure de jeu. Pollard a manqué le coche à la 64e et ainsi laissé les Lions en tête. Lesquels ont acquis leur victoire sur une ultime pénalité de Farrell à la 78e pour un score final de 22 à 17.



Si les buteurs ont été en vue, un homme a également brillé dans cette partie, Maro Itoje. L'Anglais a été élu homme du match.