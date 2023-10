VIDÉO. ''Pourquoi faut-il crier au scandale ?'' Saint-André se livre sur la demie de 95 face aux Springboks

Invité sur le plateau des Grandes Gueules du Sport, Philippe Saint-André se rappelle le douloureux souvenir de la demi-finale face aux Springboks en 1995.

Ce n’est un secret pour personne, la Coupe du monde 1995 en Afrique du Sud est affiliée à une éternelle polémique. Lors de la demi-finale face au XV de France et pour la finale face à la Nouvelle-Zélande, de nombreux soupçons de triche et de corruptions ont alimenté les discussions de comptoirs des territoires d’ovalie.

Le traumatisme du XV de France

Quelques heures avant le quart de finale tant attendu entre les Springboks et la France, Philippe Saint-André a pris la parole. Sur les ondes de RMC Sport, il s’est exprimé aux Grandes Gueules du Sport. Capitaine durant la rencontre, il déclare avoir attendu “28 ans avant d’en parler” à cœur ouvert. Lancé sur la question “Pourquoi faut-il crier au scandale ?”, il se confie comme jamais auparavant sur ce match.

S’il entame son monologue en précisant : “Pendant 28 ans, je n’ai jamais dit que c’était un scandale.” Aujourd’hui, l’ancien manager du XV de France compte revenir pour “expliquer les faits”, sans crier à quelconque corruption ou triche avérée. Durant cette rencontre, les Tricolores perdent la rencontre sur le score de 19 à 15 sous une pluie torrentielle. Les Springboks iront ensuite en finale face aux All Blacks de Jonah Lomu et gagneront la finale.

🏉🙏 L'émotion de Philippe Saint-André, les larmes aux yeux, la gorge nouée, au moment de livrer tous les secrets de la défaite controversée du XV de France face à l'Afrique du Sud, en 1995.



Dans un premier temps, PSA dresse le contexte météorologique de la rencontre : “L’arbitre (Derek Bevan) appelle les deux capitaines et les deux entraîneurs et nous dit : ‘Je pense que le match ne va pas avoir lieu. Avec ces conditions climatiques, ce n’est pas possible de jouer le match.’” L’ancien ailier commente en déclarant que si cela avait été le cas, les Français seraient allés en finale grâce au règlement, qui favorise l’équipe la plus fair-play sur les matchs précédents.

Un match qui fait encore réagir

Finalement, le match a tout de même eu lieu, malgré la pluie. Par la suite, le capitaine des Bleus 95 évoque les nombreux faits de jeu discutables. Il évoque l’essai sud-africain de Ruben Kruger, dont l’auteur de l'action avoue lui-même qu’il n’avait pas marqué. Dans la suite de sa tribune, il raconte les nombreux essais qui ont été refusés au XV de France, ainsi que la fâcheuse tendance des Springboks a écroulé les mêlées adverses devant leur en-but.

En 2011, Pierre Berbizier était également revenu sur ce match mythique, pour les mauvaises raisons. Au micro de TF1, il déclarait que selon lui “la dimension politique l’avait emportée sur le sportif”. Le demi de mêlée avait également précisé qu’une “demi-douzaine” de joueurs français avaient eu une diarrhée foudroyante avant le match. Avant la finale, c’était l’intégralité de la délégation néo-zélandaise qui avait souffert du même mal. Depuis de nombreuses années, les rumeurs d’empoisonnement ont foisonné au sujet de ces matchs.

Si rien n’a jamais été prouvé officiellement, le souvenir d’un peuple unifié derrière une victoire historique sous les couleurs de la bannière arc-en-ciel en a fait taire plus d’un. Mais au fil des années, les langues ont fini par se délier et les rumeurs sont devenues des témoignages. Cependant, l'histoire est déjà écrite et les Bleus marqués par la rencontres n'auront sûrement jamais de réponses à leurs questions.

