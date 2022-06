TOP 14. Montpellier. Annoncé perdant, Saint-André taquine les médias après la qualification en finale

Philippe Saint-André est revenu sur les propos entendus dans certains médias qui l'annonçait perdant face à Bordeaux.

Visiblement, c’est l’heure du mea culpa. Avant la demi-finale face à l’Union Bordeaux Bègles, les médias étaient nombreux à envoyer Christophe Urios au Stade de France la semaine prochaine. Privé de ces deux facteurs X principaux, Reinach et Willemse, le MHR s’est envoyé collectivement et en défense pour obtenir son billet en finale. Nous même au Rugbynistère, nous étions plusieurs à voir l’UBB vainqueur. De bonne guerre, Philippe Saint-André ne s’est alors pas manqué de rappeler quelques pronostics déjoués. Au micro de RMC Sport, il en a profité pour évoquer gentiment les débats du Super Moscato Show où il était donné largement perdant pour certains. Le sourire aux lèvres, il déclare : “J’ai écouté le Moscato Show et il me semble qu’on allait perdre de 14 points d’écart. Donc voilà… Je remercie Rothen par contre, que je connais moins que Denis (Charvet) et Vincent (Moscato). Lui, il nous avait mis vainqueur. Après, c'est leur métier, puis en plus je m’en sers pour mettre quelques pièces à mes joueurs.” VIDEO. Top 14. Montpellier frappe d'entrée sur un superbe mouvement conclu par RattezS’il en avait rigolé en zone mixte, PSA s’est également rendu en conférence de presse. D’après des propos rapportés par Rugbyrama, il a aussi évoqué de manière plus sérieuse la performance de ses joueurs. Par exemple, l’ancien sélectionneur évoque le manque de sérieux envers sa formation :

J'aurais aimé un peu plus de respect à l'égard de mes joueurs. C'est vrai qu'on a terminé dixièmes la saison dernière. Mais cette saison, on a fini deuxième après 26 journées, on a été premiers pendant neuf journées, on a des mecs qui jouent en équipe, il y a de la solidarité. On n'a peut-être pas les individualités d'autres équipes, mais aujourd'hui, on a montré du caractère, on a joué au rugby, on s'est fait des passes, on a été dangereux et je suis très fier de mes mecs. On s'était donné des objectifs et maintenant on a le droit de monter au Stade de France. Maintenant, il faut être capable de pouvoir manger le gâteau et de boire le digestif.”