VIDEO. Peyper colle une fessée verbale à Mbonambi et Du Plessis et ils acquiescent sans broncher

Lors du match de United Rugby Championship entre les Sharks et les Bulls l'arbitre Jaco Peyper n'a pas hésité à faire une remontrance à Bongi Mbonambi et Bismarck du Plessis.

VIDEO. Top 14. ''C'est toi le coquin'' ! Cet échange bonard entre Poite et Joly est une superbe publicité pour le rugbyOn l'a vu dernièrement avec Romain Poite et le Catalan Joly, les arbitres et les joueurs peuvent avoir des échanges détendus sur le pré. Et ce, même si le joueur en question s'est rendu coupable d'une faute. Avoir une bonne relation avec l'officiel est primordial. Ne serait-ce que pour éviter de prendre dix mètres de plus pour avoir contesté ou trop parlé. Allez demander aux arbitres de Top 14 ce qu'ils pensent de ces demis de mêlée pénibles qui ne font que lever les bras et réclamer des fautes. Par le passé, on a déjà vu des joueurs se faire exclure pour avoir insulté des officiels. Certains l'ont même été pour avoir soulevé un arbitre dans les airs. IRRÉEL - Raisuqe propulse l'arbitre dans les airs comme un enfant... il riposte par un rouge [VIDEO]Les bonnes relations entre arbitres et joueurs passent avant tout par le dialogue. Et parfois, ils doivent hausser le ton pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est ce qui est arrivé au Sud-Africain Jaco Peyper lors du match de United Rugby Championship entre les Sharks et les Bulls. On ne sait pas ce qui l'a conduit à convoquer Bongi Mbonambi et Bismarck du Plessis. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'ils ont pris une fessée verbale devant tout le monde et qu'ils n'ont pas bronché. "Purée les gars. Je sais que vous êtes capitaines maintenant. Mais vous parlez tous les deux aux officiels en ce moment comme si vous n'aviez aucun respect pour nous. Je sais que vous avez deux gros caractères, je sais que vous êtes de bons joueurs et des Springboks. Mais s'il vous plait, revenez aux valeurs, maintenant !" Voilà qui a le mérite d'être clair.