IRRÉEL - Raisuqe propulse l'arbitre dans les airs comme un enfant... il riposte par un rouge [VIDEO]

La fin du match de Pro D2 entre Nevers et Béziers a été marquée par une scène totalement irréelle où Josaia Raisuqe a soulevé l'arbitre dans les airs.

La vidéo va certainement faire le tour du monde ovale. Il faut dire que c'est un geste que l'on a jamais vu sur une pelouse. À la fin du match de Pro D2 entre Nevers et Béziers, qui a vu les joueurs de l'USO l'emporter à l'ASBH, Josaia Raisuqe a laissé éclater sa joie alors que l'officiel sifflait la fin du match. À ce moment-là, les visiteurs sont devant leur ligne et mènent 30 à 25 malgré le carton rouge de Ceyte à la 67e. Ils ont marqué par Derrieux et Papidze après avoir obtenu un essai de pénalité. Trois réalisations dont un doublé d'Espeut n'ont pas suffi à Béziers. Raisuqe commence alors une danse de la joie avant de totalement perdre le contrôle en saisissant l'homme au sifflet, en l'occurence Laurent Millotte, comme l'aurait fait un père avec son enfant. Totalement décontenancé, l'arbitre prend quelques secondes pour analyser la situation avant d'adresser un carton rouge au Fidjien. Une exclusion sans incidence sur le résultat du match mais qui le suspend automatiquement avant son passage devant la commission de discipline. Crédit vidéo : CANAL+ Sport

Du côté de son entraîneur, cette scène n'a pas du tout faire sourire : "C’est inadmissible ! Il sera puni par la commission de discipline, c’est tout à fait normal, et moi je vais m’occuper de lui".