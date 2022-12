VIDEO. Top 14. Penaud se troue ! Non mais c'est quoi cet essai casquette offert au MHR par Clermont ?

Ce samedi, Montpellier a inscrit le premier essai du match face à Clermont en Top 14. Penaud a été trompé par le rebond. Bridge en a profité.

Dans l'obligation de gagner face à Montpellier, Clermont a concédé le premier essai du match ce samedi en Top 14. Après un premier acte marqué par plusieurs pénalités de Plisson et Foursans-Bourdette, le MHR a parfaitement exploité un ballon au large en jouant au pied derrière la défense. En couverture, l'ailier tricolore Damian Penaud pensait gérer la situation avec sérénité. Mais c'était sans compter sur le rebond trompeur du cuir. Non seulement il n'a pas réussi à contrôler l'ovale, mais il a glissé devant sa ligne d'en-but. Laissant le néo-héraultais, Georges Bridge inscrire son premier essai en Top 14. Le Néo-Zélandais a été particulièrement chanceux puisque le ballon a rebondi deux fois devant la ligne avant d'être aplati par l'ancien All Black. L'ASM a répondu immédiatement grâce à un ballon porté bonifié par Godener.