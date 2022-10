VIDEO. Papali'i décalque Thibaud Flament, mais comment a-t-il échappé au carton rouge ?

Abraham Papali'i a échappé à une exclusion face à Toulouse. Mais le troisième ligne pourrait bien être cité après cette percussion sur Thibaud Flament.

RESUME VIDEO. Antoine Dupont et le Stade Toulousain impitoyables contre Brive en Top 14Ce samedi, le Stade Toulousain n'a fait qu'une bouchée de Brive en Top 14. Sans un essai à la 79e, le CAB aurait à nouveau été fanny comme à Toulon. Un revers qui a débouché sur la mise à pied du manager Jeremy Davidson. Mais qui pourrait aussi voir la formation corrézienne être privée d'Abraham Papali'i pour plusieurs matchs. Pour l'heure, le puissant le troisième ligne centre n'a pas encore cité. Mais ce ne serait pas une surprise pour certains supporters de Toulouse si le commissaire du match prenait cette décision. Pendant la rencontre, l'arbitre central a estimé qu'il n'y avait pas eu de contact entre la tête du Briviste et celle du Tricolore Thibaud Flament. La bonne question a été posée par l'officiel : s'il touche la tête rouge ; s'il ne touche pas la tête, jeu.

On joue la 72e lorsque le Tricolore hérite du cuir des mains de Retière. Il n'a pas le temps de se lancer qu'il reçoit les 126 kilos à jeun du puissant numéro 8. Le choc est terrible et Flament accuse le coup et recule avant de repartir vers l'avant. Sur le moment, l'arbitre n'arrête pas le match. Il a la sensation que le Corrézien a mis les bras. Après avoir regardé le ralenti, il considère qu'il ne rien n'indique clairement qu'il y a eu un contact avec la tête de Flament. D'autres, comme les commentateurs de Canal +, voient un contact clair entre les deux têtes. Abraham Papali'i sera-t-il cité ? Dupont, la touche catastrophique, les Brivistes dans le dur, Brive/Toulouse vu par Twitter