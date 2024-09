VIDEO. ''On nous rend des valises'', dévastée, la famille de Medhi Narjissi veut un procès

La famille de Medhi Narjissi, dévastée par sa disparition, exige des réponses. Son père, Jalil, réclame un procès pour juger les responsables de ce drame.

Cela fait désormais plus de 36 jours que Medhi Narjissi, jeune rugbyman de 17 ans, a disparu en mer lors d’un stage en Afrique du Sud. Un drame qui secoue toujours la communauté du rugby, mais aussi et surtout, une famille dévastée.

Son père, Jalil Narjissi, ancien joueur du SUA, s’est récemment exprimé dans l’émission C l’hebdo sur France 5, et ses mots sont lourds de sens.

"On veut un procès, on veut que la justice fasse son travail", a-t-il déclaré. Pour Jalil, il est hors de question que les responsables de cette tragédie restent impunis. L’enquête de la FFR a déjà mis en lumière des négligences de la part des encadrants de l’équipe U18. Un rapport accablant qui demande des sanctions.

🔴 Disparition de Medhi Narjissi, le rapport qui accable la Fédération de Rugby : les parents Valérie et Jalil Narjissi témoignent ce samedi dès 18h55 dans #CLHebdo sur France 5 avec @AureCasse ⬇️ pic.twitter.com/Ctf41m5JP3 September 13, 2024

Mais pour la famille Narjissi, cela ne suffit pas. Jalil et les siens attendent des réponses, des sanctions, mais surtout que justice soit rendue. "Nous sommes une famille dévastée, on survit, on ne vit plus", confie-t-il, rappelant l'impact déchirant de cette perte sur son entourage, notamment sur leur fille.

Le père de Medhi dénonce également l’indifférence des institutions. "On fait confiance à une fédération et on nous rend des valises, son passeport." Des mots durs, qui traduisent un sentiment d’abandon face à la gestion de cette affaire.

La FFR, de son côté, a publié un rapport appelant à la révocation des encadrants impliqués. Mais pour Jalil Narjissi, ces actions doivent aller plus loin. L’heure est à la justice, et il espère que les responsables seront enfin traduits devant les tribunaux.

Ce cri du cœur est celui d’un père en quête de vérité, mais aussi d’un appel à la responsabilité pour éviter que ce drame ne se répète jamais.