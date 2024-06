VIDÉO. ''On gagne et on perd ensemble'', Joris Segonds en larmes pour son dernier match au Stade Français

Joris Segonds a raté l’ultime transformation qui aurait envoyé le Stade Français en prolongation lors de sa demi-finale de Top 14 contre l’UBB.

Un coup de pied malheureux, votre monde s’effondre. Ce samedi 22 juin, au Matmut Atlantique, c’est ce qui est arrivé à Joris Segonds à la 85ᵉ minute de jeu. Alors que le Stade Français perdait de 2 points, après l’essai de Lucas Peyresblanques, une transformation aurait envoyé la capitale en prolongation. Cependant, le buteur rose n’a pas réussi un tir, compliqué, depuis le bord de la touche.

Kockott, le suspense, la tristesse de Segonds, la demie Paris/UBB a été vécue avec passion par les supporters

Manquant de peu la cible, le cuir touche le poteau gauche, le Parisien a rapidement fondu en larmes. Malheureux, il s’agissait de la troisième fois que le demi d’ouverture touchait l’un des montants dans la soirée, manquant deux transformations et un drop. Au coup de sifflet final, le Stade Français s’incline sur le score de 22 à 20.

Sans attendre, l’ensemble des joueurs parisiens sont venus vers lui afin de conforter leur coéquipier, malgré la frustration de l’élimination. Une des images fortes de la soirée. Après la rencontre, les différents acteurs parisiens du match ont affiché un soutien sans faille à leur ouvreur.

La transformation qui envoie l'UBB en finale 😱



Joris Segonds manque le coup de pied de la prolongation pour le Stade Français 🥺#SFPUBB | #DemiesTOP14 pic.twitter.com/6WDXmb10g6 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 22, 2024

RUGBY. TOP 14. Cette fois-ci c'est la bonne pour l'UBB qui retrouvera Toulouse en finale !

L’émotion du match était d’autant plus forte que Joris Segonds jouait son dernier match au Stade Français Paris. En effet, après 5 ans dans la capitale, le demi d’ouverture au coup de pied de mammouth va partir du côté de l’Aviron Bayonnais. Après 125 matches et 1037 points en rose, il a dit adieu au navire parisien ce samedi.

Au micro de Canal+, le jeune Léo Barré est apparu ému au moment de parler de l’échec face aux perches de son coéquipier. Il rappelle ceci pour que le ciel ne s’abatte pas sur la tête du joueur de 27 ans :

Quand je suis arrivé au Stade Français, Jojo a été le premier à venir vers moi. En tant qu’ouvreur, il m’a pris sous son aile. Il m’a presque tout appris ici. C’est devenu un très très bon pote. Ça me fait mal au cœur pour lui, mais il nous a sauvés tellement de fois cette année. La saison où on finit 11ᵉ, c’est grâce à lui que le Stade Français se maintient. On ne peut rien lui dire.”

RUGBY. TOP 14. Un Tricolore du Stade Toulousain dans le collimateur du Stade Français

Après la rencontre, le manager du Stade français Laurent Labit a aussi publiquement soutenu son ouvreur. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, il déclare ceci : “C’est difficile pour Joris Segonds. Il a fait gagner l’équipe tant de fois. Ce serait donc un raccourci de dire qu’il a la charge de la défaite ce soir. Ses coéquipiers sont directement allés le voir. À Paris, on gagne et on perd ensemble.”

Défait par l’UBB, Joris Segonds et certains de ses coéquipiers pourraient tout de même prolonger leur saison. En effet, certains Parisiens pourraient être appelés par Fabien Galthié pour la tournée en Amérique du Sud, qui aura lieu du 6 au 13 juillet.

RUGBY. Des terrains de Top 14 au micro de Canal + pour l'Argentin Juan Imhoff ?