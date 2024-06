Kockott, le suspense, la tristesse de Segonds, la demie Paris/UBB a été vécue avec passion par les supporters

Le Matmut Atlantique a vibré alors que Bordeaux a dominé Paris en demi-finale. Les Bordelais, déterminés, ont su répondre aux offensives parisiennes pour s’offrir une place en finale face à Toulouse.

La deuxième demi-finale du Top 14 opposaient le Stade Français à l'Union Bordeaux-Bègles.

Allez bon match à tous les Parisiens et à tous les Bordelais ! On veut un beau match et que le meilleur gagne pour nous rejoindre à Marseille !#SFPUBB — Tara Feyt (@TaraFeyt) June 22, 2024

j’ai peur mais j’y crois, allez l’UBB #SFPUBB — GH Zan (@zaanicz) June 22, 2024

On t’aime beaucoup @SFParisRugby promis hein.



Mais on veut un Stade Toulousain - UBB pour l’histoire et le divertissement.



Quel que soit son dénouement.😃✌️#SFPUBB June 22, 2024

Mdr qui y croyait quand Lucu a dit qu’il la prenait à 55m ? #SFPUBB — Aurenges (@Aurenges) June 22, 2024

Début de match très compliqué pour l’@UBBrugby… Lucu au pied c’est compliqué aussi depuis plusieurs mois

#SFPUBB June 22, 2024

Premiers points inscrits par Paris puis réponse de l'UBB.

Lucu deux fautes de sa part, deux fautes qui font qu'il gagne la pénalité. Cets parce qu'il est en bleu ou parce qu'il faut chier sur Kockott parce que c'est Kockott ??? #SFPUBB — Dz Pinuzi (@MdM_K_) June 22, 2024

Premier essai de l'UBB.

Que c'est moche cet essai bordelais... pas mon Stade Rochelais qui ferait ça ! #SFPUBB — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) June 22, 2024

Lamothe c'est du haut niveau cette saison ! #SFPUBB — Deux nids (@Denssss31) June 22, 2024

Ça y est le mot magique a été lâché. C'est une match "tactique".

La version polie d'un match de merde #SFPUBB — Michele99 (@MichelAndreascu) June 22, 2024

Doublé de Lamothe.

On est absolument pas invité pour l'instant.#SFPUBB — JB (@Serialpunk91) June 22, 2024

On dirait que les parisiens en ont rien à foutre c'est magique #SFPUBB — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) June 22, 2024

Ça part d'une faute inexistante où le joueur qui fait faute est récompensé quand même #SFPUBB — I am the real slim shady (@SlimShady_75) June 22, 2024

22min, UBB mène 17 à 3 dans une ambiance de folie. 😍 #SFPUBB #TOP14 pic.twitter.com/Bs31r9NTKQ — Rugby Interview (@RugbyInterview) June 22, 2024

Si Kockott ne prend pas de jaune aujourd'hui c'est mal payé, il est imbuvable ptn #SFPUBB — Deux nids (@Denssss31) June 22, 2024

Je préfère le Stade Français mais je pense que Toulouse/Bordeaux donnera un meilleur match en finale #SFPUBB — Aurélien (@AurelienSal) June 22, 2024

Mais quelle bouillie on rend absolument tout les ballons.#SFPUBB — JB (@Serialpunk91) June 22, 2024

A dix minutes de la pause, Briatte réduit l'écart.

L'homme fort du paquet d'avant parisien : Romain Briatte.



Ça vend du rêve hein ? #SFPUBB — L'autre Con (@DelasalleSamuel) June 22, 2024

L'attaque prend le pas sur la défense ce soir #SFPUBB — byya (@beya75869) June 22, 2024

Toute la saison on a loupé un nombre incalculable de touches, le plus gros défaut avec la mêlée.. C’est terrible ces lacunes #SFPUBB — Rminitel (@RMinitel) June 22, 2024

En fait y a que Toulouse qui marque pas des essais de merde sur des ballons portés.... c'est pas ça le rugby merde faites nous rever un peu #SFPUBB — Malu Loan (@malu_loan) June 22, 2024

Les travaux de bochaton... quel joueur sous côté !! #SFPUBB — Neuneuil (@neuneuil24) June 22, 2024

Barré et Segonds le nombre de cadeaux c'est grave #SFPUBB — I am the real slim shady (@SlimShady_75) June 22, 2024

ENCORE UN RETOUR DEFENSIF DE ZINZIN DE LBB #SFPUBB — Deux nids (@Denssss31) June 22, 2024

Le retour de LBB, encore et toujours #SFPUBB — Mathias ST🔴⚫ (@Mathias31_ST) June 22, 2024

A la pause, c'est Bordeaux qui mène 17 à 10.

Le jaune aurait pas été volé sur la dernière faute de l’UBB. #SFPUBB — Joe Gillis (@jerome_camoin) June 22, 2024

Quelle suspense. Quelle équipe va se faire humilier par toulouse la semaine prochaine ? #SFPUBB — minitaf (@minitaf1) June 22, 2024

Maxime Lamothe en première période :



2 essais, 1 franchissement, 2 défenseurs battus, 20 mètres parcourus, 100% au plaquage.



Le symbole de la très bonne performance des avants bordelais. #SFPUBB — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) June 22, 2024

Paris 5 pénalité à 5m : on bourrine sans organisation , une action bien organisé : DROOOOP (raté) #SFPUBB — Aurenges (@Aurenges) June 22, 2024

Segond sur l’année il fait autant de passe qu’un piliers droit #SFPUBB — Fan⚡️StadeFrancais⚡️ (@FStadefrancais) June 22, 2024

Ça coupe bien les extérieurs en défense côté UBB (bon c’est Segonds qui organise en face…) #SFPUBB — Thib Darc (@DarcThib) June 22, 2024

Bah on va faire une équipe des best of SF et UBB pour la finale face au ST parce que là je vois pas… #SFPUBB — Jean-Michel (@juanmichemuche) June 22, 2024

Chaque match est différent mais vu le contenu de ce soir je vois pas une de ces deux équipes faire mieux que du sparring à Marseille.. #SFPUBB — Heto (@TheoLaumonnier) June 22, 2024

Le troisième essai de l'UBB a fait le break.

Donc la on revoit ni le plaquage à la tête sur Kockott ni l'en avant de Penaud ?!?! #SFPUBB — I am the real slim shady (@SlimShady_75) June 22, 2024

Ils ont rien fouttu depuis la 30eme mdr bref et la touche la seule qui fallait pas perdre…. 🤡#SFPUBB — 𝓟𝓪𝓻𝓲𝓼𝓲𝓮𝓷 ⚜ (@dsmatt_75) June 22, 2024

L'action est magnifique mais la passe est en avant.. étonnant de pas la vérifier #SFPUBB — Heto (@TheoLaumonnier) June 22, 2024

Les bayonnais devant le match de segonds #SFPUBB pic.twitter.com/cXqmzU0h3J — lemax (@loutarnai) June 22, 2024

Faut se mouiller la nuque quand le matin on voit la finale du Super Rugby, et que ce soir on voit cette bouillie ..#SFPUBB — Mouette (@Apocali71268084) June 22, 2024

Dommage cette demi à huis-clos #SFPUBB — Michele99 (@MichelAndreascu) June 22, 2024

Ce match est d’une pauvreté au niveau rugbystique. Ils comptent vrm gagné le bouclard. Aucune ambition dans le jeu aucune initiative. C’est terrible le niveau comparé à hier soir. #top14 #SFPUBB #demifinaletop14 — La_guaign (@Clem_gugn31) June 22, 2024

Le SF est en train d'offrir la finale à l'UBB qui hésite encore à accepter 😬#SFPUBB — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) June 22, 2024

Essai de Peyresblanques qui met Paris à 7 points.

Bon bah la semaine prochaine je parie mon salaire sur Toulouse. Non, mon appart. Non, ma nièce. #SFPUBB — L'autre Con (@DelasalleSamuel) June 22, 2024

C’est une impression pu ça sort plus vite maintenant que Lucu joue en 10 ?#sfpubb — Derf (@DerfDvx) June 22, 2024

Tu te demandes comment Paris a pu finir 2ème de la saison.



Que des coups de pompes et un gros pack, on dirait une stratégie de ProD2 d'il y a 15 ans 😂#SFPUBB #DemiesTop14 — Penya Trabucayres (@ElsTrabucayres) June 22, 2024

Les joueurs Parisiens ont l'air cramés, alors que c'est les bordelais qui ont joué un barrage le weekend dernier... #SFPUBB — Deux nids (@Denssss31) June 22, 2024

Le Stade Français c’est bien dégueulasse quand même!! C’est costaud devant mais des qu’il faut envoyer des lancements de jeu, il y a rien à part du jeu au pied… et un peu de dépossession!! Pourvu que ça ne finisse pas champion… #SFPUBB — petitjean (@BonnotBertrand) June 22, 2024

2 erreurs de la charnière de l'UBB dans les 5 dernières minutes qui maintiennent les Parisiens à portée, attention aux regrets #SFPUBB — byya (@beya75869) June 22, 2024

#SFPUBB wow la mêlée de la saison pour les 2 équipes! — Luca (@luca_mistro82) June 22, 2024

Fin de match sous tension.

Le Stade Toulousain devant la possibilité d’une prolongation #sfpubb pic.twitter.com/VCnYb8wzir — Derf (@DerfDvx) June 22, 2024

Pitié pas de prolongations, on a rien fait pour mériter ça #SFPUBB — Deux nids (@Denssss31) June 22, 2024

Maul écroulé cyniquement qui fonce dans l'en but, c'est essai de pénalité merde #SFPUBB — LePetitSudisteduSF (@Thephx8) June 22, 2024

Du mal à voir comment l'UBB peut s'en sortir, la spirale est infâme là #SFPUBB — Deux nids (@Denssss31) June 22, 2024

20 minutes de souffrance en moins #SFPUBB — Michele99 (@MichelAndreascu) June 22, 2024

Maiiiiisss oouuiiiiiiiiii Bravo l’UBB, c’est HISTORIQUE 🤩 #SFPUBB — MisterTom19 (@MisterTom19) June 22, 2024

oh le poteau c’est cruel amis parisiens… #SFPUBB — Titou ☨🇫🇷 (@titouan_lch_) June 22, 2024

Bordeaux va se faire exploser contre Toulouse en final, même en étant pas très bon on a failli passé #SFPUBB — Nabiobil (@IsmaelML94) June 22, 2024